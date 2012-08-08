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Dünya

Yeni bir 'Joker saldırısı' önlendi

ABD'de 'Batman The Dark Knight Rises' filminin gösterimlerinde yaşanan olaylar devam ediyor

08 Ağustos 2012 20:04

ABD'nin Ohio eyaletindeki bir sinemada Batman filminin gösteriminde içi silah dolu çantasıyla birlikte bir kişinin yakalandığı bildirildi.

Westlake polisinden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Scott Smith adlı kişinin çantasında Glock marka bir tabanca, iki dolu şarjör ve üç adet bıçak bulunduğu kaydedildi. Polis, Smith'in sinemada yakalandığı esnada tek başına olduğunu ve yanında başka bir bıçağın daha bulunduğunu ifade etti. Smith'in evinde yapılan aramada, çok sayıda silah ve mühimmatın bulunduğu kaydedildi.

ABD'nin Colorado eyaletinde bulunan Aurora şehrinde, silahlı bir saldırganın bir sinema salonunda Batman filminin ilk gösterimi sırasında seyircilerin üzerine ateş açması sonucu 12 kişi ölmüş, 58 kişi yaralanmıştı.

Aurora katliamından bir hafta sonra da Maryland'de, kendisini Batman filmindeki kötü karakter Joker olarak tanıtan ve patronunu tehdit eden bir kişi gözaltına alınmış, evinde yapılan aramada silahlar bulunmuştu. 

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