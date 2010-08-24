-YENİ BİR GÜNEŞ SİSTEMİ KEŞFEDİLDİ LİMA (A.A) - 24.08.2010 - Şili'deki Güney Avrupa Gözlemevi (ESO) astronomları, 5, belki de 7 gezegenlik yeni bir güneş sistemi keşfetti. ESO'dan yapılan açıklamada, Güneş'e benzer bir yıldızın etrafında, yörüngede dönen gezegenlerin bu sisteminde altıncı ve yedinci gezegenin varlığının teyit edilmesi halinde, bu sistemin sayıca bizim güneş sistemimize benzerliğinin ortaya çıkmış olacağı belirtildi. ESO'da Christophe Lovis, keşifle ilgili açıklamasında, ''Büyük olasılıkla şimdiye kadar keşfedilen en çok gezegenli sistemi bulduk. Bu önemli keşif, Güneş'ten başka bir yıldız etrafında dönen gezegenlerin araştırıldığı yeni bir çağa girdiğimizi de ortaya koyuyor'' ifadesini kullandı. Astronomların, ESO'ya ait 3,6 metrelik bir teleskoba yerleştirilmiş HARPS spektrograf kullandığı ve Dünya'dan 127 ışık yılı uzaklıktaki HD 10180 adı verilen Güneş'e benzer yıldızı, 6 yıl boyunca incelediği belirtildi.