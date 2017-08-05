"Yeni bir devlet mi kuruluyor, yoksa mevcut devlet AKP’yi tasfiye mi ediyor?"

Fehmi Koru*

Başlığa bakıp “Bu da nereden çıktı” demeden önce lütfen yazımı baştan sona okuyun. Önemli bir konu çünkü bu.

AK Parti açısından hayati önemde bir konu.

“Devrim yaptık.. yeni bir devlet kuruyoruz..”

Ayhan Oğan’ı tanıdığımı sanmıyorum; kendisine sempati beslemek için özel bir sebebim de yoktur. AK Parti MKYK’sında yer aldığını, son zamanlarda sıkça çıktığı televizyon programlarında partisinin tezlerini savunduğunu da dün öğrendim.

Dün. Çünkü çıktığı bir televizyon programında söylediği şu sözler dün herkesin dilindeydi; bugün de gazete köşelerinde:

“Biz 15 Temmuz’da çok büyük bir şey yaptık. Halk bir devrim yaptı. Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz. Beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır.”

Bu sözleri yüzünden hakkında söylenmeyen ve yazılmayan kalmadı Ayhan Oğan’ın… Bir CHP milletvekili, savcılığa, anayasayı ihlalden hakkında soruşturma açılması için suç duyurusunda da bulundu.

İleri sözler bunlar; ‘yeni devlet kurmak’ fazla mantıklı da değil…

Herhalde demek istediği, Türkiye Cumhuriyeti’ni günümüz şartlarına ayak uyar hale getirmek, reforma tabi tutmak, ıslah etmek olmalı.

Yoksa hiçbir devlet yıkılmadan yeniden kurulmuyor.

Türkiye Cumhuriyeti de, bir bakıma, Osmanlı Devleti’nin güncelleştirilmiş versiyonudur.

Osmanlı Devleti, en şevketli dönemi sayılan 16. yüzyılda bile, sistemindeki hantal yönlerin ıslah edilmesi yolunda tekliflerle karşılaşmıştır. Ayn Ali Efendi’nin toprak sistemiyle ilgili tekliflerini ihtiva eden ‘Kavanin-i Âli Osman’ risalesi ile başlayıp Avni Ömer Efendi, Lütfi Paşa (Âsafname), Nahifi (Nasihat-ül Vüzera), Defterdar Sarı Mehmed Paşa (Nasihat-ül Vüzera ve’l Ümera), Sarı Abdullah Efendi (Nasihat-ül Müluk) ile devam eden arizalar hep aynı amaca yöneliktir: Devletin ıslahına…

Nitekim, 16 Nisan’da halkın beğenisine sunulan ‘anayasa değişikliği paketi’ de, ülkeyi geri bırakan bir sistemin yerine yenisini getirme amacı ileri sürülerek savunulmuştu.

Neden 16 Nisan değil de 15 Temmuz?

Yukarıda aktardığım cümlesinden ilk haberdar olduğumda, bu sebeple, Ayhan Oğan’ın 16 Nisan günü yapılan anayasa referandumuyla halkın yarıdan fazlasının oyunu alan anayasa değişikliğini ve ‘cumhur-başkanlık sistemi’ne geçişimizi kast ettiğini düşünmüştüm.

Öyle değilmiş. Televizyonda üzerine gidildiğinde 16 Nisan’ı ve yeni yönetim sistemini hiç ağzına almamış; varsa yoksa 15 Temmuz…

İyi de 15 Temmuz Türk siyasi tarihinin en kara günlerinden biri değil miydi? 250 şehide mal olan hain bir kalkışma, bir darbe girişimi nasıl oluyor da bir AKP yöneticisinin mantığında ‘devrim’ haline dönüşüyor?

Burada bir sorun var.

Sorun olduğu için de, tespitin sahibi, iki gündür yoğun ateş altında.

Bir başka tez: Devlet AKP’yi tasfiye ediyor

‘Kim ne yazmış?’ merakıyla bugünkü gazetelere göz gezdirirken, konuya ilişkin yazılar arasında en dikkatimi çeken Arslan Bulut’un Yeniçağ gazetesindeki ’15 Temmuz, yeni bir devlet kurmak için miydi?’ başlıklı makalesi oldu.

O da Ayhan Oğan’ın sözlerini sorunlu buluyor, ‘mevcut devleti yıkma’ niyeti olarak görüyor.

Zaten hayli zamandır “Bunların niyeti devleti yıkmak” tezinin de sahibiymiş Arslan Bulut; AK Partili Oğan’ın sözlerini tezinin doğrulanması olarak görüyor.

Ancak bundan sonra farklı bir tezi seslendiriyor Yeniçağ yazarı; şimdi yapılanların ‘AKP eliyle devlet tarafından AKP’nin tasfiyesi’ olduğu tezini…

İsterseniz okuyalım:

“Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bu kadar basit bir sisteme dayandığını düşünmüyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, FETÖ gerçeğini gördü ve 2004 yılında MGK kararı ile bu örgütü tasfiye kararı aldı. AKP, kararı rafa kaldırınca, FETÖ, 17-25 Aralık operasyonu ile harekete geçti. Artık işin çok uzadığını gören devlet, 15 Temmuz’dan itibaren tasfiye operasyonunu bağırta bağırta AKP’ye yaptırmaya başladı! (..) FETÖ’nün tasfiyesini AKP’ye yaptırıyorlar; AKP’ye de kendi kendini tasfiye ettiriyorlar, farkında bile değiller.”

AK Partili Oğan kendisinin de içerisinde yer aldığı ülkemizdeki siyasi gelişmelere bakarak, mevcut devletin yerine yeni bir devletin kurulmasının söz konusu olduğunu söylerken, Yeniçağ yazarı Bulut, aynı gelişmeleri mevcut devletin farklı bir refleksiyle açıklıyor ve yönetimde bulunan siyasi kadronun tasfiye edileceği sonucunu çıkarıyor.

Hem de tasfiye edileceklere hissettirmeden yapılıyormuş bu…

Daha önce bu teze yakın bazı beklentiler kulağıma çalınmıştı, ama ilk kez yazılı halde karşıma çıkınca, ne yalan söyleyeyim, bayağı şaşırdım.

Umarım, Arslan Bulut, bu tezini biraz daha açar da AK Parti kadrosu böyle bir ihtimalinin konuşulduğunu bilir ve üzerinde düşünmeye başlar.

Bu yazı fehmikoru.com'dan alınmıştır.