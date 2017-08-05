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"Yeni bir devlet kuruyoruz" sözlerine Şahan Gökbakar'dan tepki: Türkiye Cumhuriyeti...

Şahan Gökbakar AKP'li Oğan'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi

05 Ağustos 2017 15:06

AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın, "Yeni bir devlet kuruyoruz. Kurucusu da Erdoğan" sözlerine bir tepki de Şahan Gökbakar'dan geldi. Gökbakar İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanı ile kurulmuştur. Kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'tür" ifadelerini kullandı.

AKP'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK)'nun eski üyesi ve Sivil Alan Platformu Başkanı Oğan'ın CNNTürk’te Ahu Özyurt'un sunduğu 'Türkiye'nin Gündemi' programında “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” sözleri çok konuşulmuştu. Bu sözlere tepki 'Recep İvedik' tiplemesiyle üne kavuşan Şahan Gökbakar'dan geldi.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, isim vermeden Oğan'ın sözlerine tepki gösterdi. Gökbakar sosyla medya hesabından Atatürk'ün TBMM'nin önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına bu notu düştü:

"Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanı ile kurulmuştur. Kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'tür..."

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