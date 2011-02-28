-YENİ BİNALAR KİRALANDI ANKARA (A.A) - 28.02.2011 - Yargıtay ve Danıştayda üye ve daire sayısının artırılmasının ardından ortaya çıkan bina sorunu çözülmeye çalışılıyor. Adalet Bakanlığı, Yargıtay'daki yer sorununu çözmek için Milli Müdafaa Caddesindeki Emekli Sandığı binasını kiraladı. Yeni daireler, üyeler ve tetkik hakimlerinin görevlendirilmesinin ardından bazı daireler Emekli Sandığı binasında hizmet verecek. Danıştay için ise daha önce Sağlık Bakanlığı ek hizmet binası olan Atatürk Bulvarındaki Yenişehir İş Hanı kiralandı. Binada tadilatın devam ettiği bu hafta içinde tamamlanacağı bildirildi. Yargıtaya seçilen 160 üye ile Danıştaya seçilen 51 üyenin yemin törenleri de bu hafta içinde Adalet Bakanlığında yapılacak. Yargıtay ve Danıştay Başkanlar Kurulu toplanarak dairelere üye dağılımını ve ek binalarda hangi dairelerin hizmet vereceğini belirleyecek.