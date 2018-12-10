Yeni Beyaz Saray Genel Sekreteri kim olacak?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından yerine gelecek isimle ilgili tartışmalar sürüyor.

Kelly’nin yerine geçmesi beklenen Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Genel Sekreteri Nick Ayers’ın da yıl sonu görevini bırakacağını açıklaması sürprizle karşılandı. Ayers’ın Georgia eyaletine döneceği belirtiliyor.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, 36 yaşındaki Ayers Trump’ın bir numaralı adayı olarak gösteriliyordu. Ancak Trump, bu düşünceye mesafeli yaklaştı.

Sosyal medyadan paylaştığı mesajında Trump, Beyaz Saray Genel Sekreterliği için çok iyi insanlarla iletişim halinde olduğunu kaydetti.

Trump, “Yalan haber kesinlikle Nick Ayers diyordu. Yakında karar vereceğim” ifadelerini kullandı.

Amerika medyasında yeni Genel Sekreter’in kim olacağına dair bazı iddialar yer alıyor.

Washington Post’a göre Cumhuriyetçi Kongre üyesi Mark Meadows tartışılan isimlerden biri. Beyaz Saray bütçe direktörü Mick Mulvaney de bir başka isim.

CNN televizyonu, Maliye Bakanı Steve Mnuchin’in de adaylar arasında olduğunu belirtse de bu az bir ihtimal olarak nitelendiriliyor.