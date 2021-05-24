Yeni belediye binası için milyonlarca lira harcamıştı; “AKP’li belediye borç batağında; alacaklılar bugün kapıya dayanabilir”

Yeni belediye binasına milyonlarca lira harcayan AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin harcamaları ve ihaleleri tartışmalara neden olurken belediyenin kısa ve uzun vadeli borçları da katlanarak arttı. CHP'li Meclis Üyesi Kayabaşı, "Belediye borç batağında. Alacaklılar bugün belediyenin kapısına dayanabilir” dedi.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, AKP'li belediyenin 2019 yılında uzun vadeli borcu 164.9 milyon TL iken, bu rakam 2020 yılında 189,5 milyon TL daha artarak 354,4 milyon TL'ye ulaştı. Belediyenin borç batağına saplandığını vurgulayan Başakşehir Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Beyzade Kayabaşı, “Belediyenin uzun vadeli borcu sadece bir yılda tam yüzde 115 oranında arttı” dedi.

Bankalarda sadece 124.6 milyon TL parası var

Belediyenin uzun vadeli borcu 354 milyon TL’yi bulurken belediyenin bankalarda sadece 124.6 milyon TL parasının bulunduğunu da açıklayan CHP'li Meclis Üyesi Kayabaşı, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Belediyenin faaliyet alacakları 2019 yılında 171.1 milyon TL iken 2020 Yılında 301.5 milyon TL’ye çıktı. Belediyenin alacaklarında tahsilat sıkıntısı çektiğini bu farktan da anlaşılmaktadır” dedi.

“Belediyenin kısa vadeli borcu bir yılda 447 milyon TL’den 780.6 milyona TL’ye yükseldi”

AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin kısa vadeli borçlarının da milyonlarca lirayı bulduğunu açıklayan Kayabaşı, “Belediyenin 2019 yılı kısa vadeli borç tutarı 447 milyon TL iken, 2020 yılında 780.6 milyona TL’ye yükseldi. Yüzde 75 oranındaki bu artış alacaklıların bugün belediyenin kapısına dayanabileceği anlamına geliyor. Bu borcu ödenmesi imkansız. Belediye bırakın zorunlu hizmetleri, personel maaşlarını bile ödeyemez durumda” ifadelerini kullandı.

“Başakşehir Belediyesi, İstanbul’un en fazla arazi ve arsa satan belediyesi unvanını alabilir”

Kayabaşı sözlerini şöyle tamamladı:

“Üzülerek söylüyorum, mali açıdan batırılmış bir Başakşehir Belediyesi ile karşı karşıyayız. Başakşehir Belediyesi 2020 yılında 1 milyar 319 milyon TL değerinde arazi ve arsa sattı. Bu devasa rakamla İstanbul’un en fazla arazi ve arsa satan belediyesi unvanını alabilir.”