Yeni başladığı branşta 11 ayda zirveye çıktı

Okçulukla başladığı spor hayatına atıcılıkta devam eden 17 yaşındaki Ömer Efe Kurdoğlu, bu branşta 11 aylık sürede Türkiye birinciliğine ulaştı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Antalya Spor Salonu'nda okçuluk eğitimine başlayan genç sporcu, tesadüfen fark ettiği havalı silahlar salonunda ilgisini çeken bu branşa merak sardı.

Ömer Efe Kurdoğlu, 11 ay sonra Havalı ve Ateşli Silahlar Milli Takım Seçme Yarışması'nda genç erkekler 10 metre havalı tabanca branşında 558 puan topladı ve altın madalyayı kazandı.

"Hedefim imkansızı başarmak"

Baba Avcılık ve Atıcılık Kulübü sporcusu Ömer Efe Kurdoğlu, yaptığı açıklamada, "Babam küçüklüğümden beri bana yüzmeyi, ata binmeyi ve silah kullanmayı öğretmek istiyordu. Yüzmeyi ve ata binmeyi öğretti ancak silah kullanmayı yaşım küçük olduğu için henüz öğretememişti" diye konuştu.

Geçen yıl okçuluğa başladığını belirten 17 yaşındaki sporcu, şunları kaydetti:

"Salonu görünce hemen babamı aradım ve 'Ne yapayım?' diye sordum. 'Gir içeri bilgi al, başlayabiliyorsan başla.' dedi. Geçen yıl 23 Ağustos'ta başladım. Şu anda Türkiye birincisiyim. Bundan sonraki hedefim, daha önce Türkiye'de kimsenin ulaşamadığı 600 puanlık atışları yaparak, imkansızı başarmak."

Ömer Efe Kurdoğlu, okçuluk eğitimine de devam ettiğini, yarışmalara katılıp başarı kazanmaya çalışacağını sözlerine ekledi.

Hedef olimpiyatlar

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenör Abdurrahman Vural ise okçuluktan atıcılığa geçen sporcusunun ilk başlarda fiziki yeterliliği üzerinde durduklarını söyledi.

Daha sonra silahla ilgili eğitimlere başladıklarını anlatan Vural, şöyle konuştu:

"Kısa kısa yüklenmelerle silahı iyi bir şekilde eline oturtup, yavaş yavaş ateş ettirmeye başladık. İlk katıldığı müsabakadan iyi bir puan elde etti. Biz de elimizden gelen tüm yardımları yaptık. 11 ayın sonunda büyük başarı geldi. Şimdiki hedefimiz olimpiyatlar."