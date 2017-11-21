YENİ BAŞKANLAR AYNI TOPLANTIDA KONUŞTU

* İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,

\"Marmara\'nın tamamı mavi bayraklı hale gelebilir\"

* Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,

\"Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi marifetiyle, Marmara Denizinin atık sularla kirletilmemesi için kent merkezinde ciddi manada tesisler yapılmış\"

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul (DHA)

Aynı zamanda Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal gerekli çalışmaların yapılması halinde bütün Marmara kıyılarının Mavi Bayraklı hale getirilebileceğini söyledi.

Marmara Belediyeler Birliği\'nin bu sabah Beyoğlu\'ndan bir otelde düzenledi 3. Marmara Denizi Sempozyumu\'nda konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal,\" Henüz vakit geçmemişken, Marmara henüz o kadar kötü değilken, kısa yoldan geri dönüp, tamamını temizleyebiliriz. Etrafının tamamı Mavi Bayraklı hale gelebilir. Onun için işbirlikleri önemli \"dedi.

\"İSTANBUL\'DA BURSA\'DA AYNISINI SAĞLARIZ\"

Kendisiyle birlikte Bursa Belediye Başkanının da yeni görevi geldiğini hatırlatan Uysal, \"Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın üçüncü dönemi. Tecrübesi fazla. O tecrübeleri paylaştı bizlerle. Ve hızlı bir şekilde neler yapılabileceğinden bahsetti. Önerisi şu; \' Ben İzmit Körfezi\'ni havadan her gün 2-3 saat denetleyerek Mavi bayraklı plajlara ulaştım\'. Eğer istersek, İstanbul\'un tamamında da bunu yaparak, Biz Marmara\'nın tamamına İstanbul\'un kıyılarında, Bursa kıyılarında aynı şeyleri sağlarız \"diye konuştu.

BİR ADIM SONRASI...

Sadece belediyelerin denizlere saldığı suların arıtılmasının yetmeyeceğini söyleyen Uysal, \" İBB\'nin İSKİ vasıtasıyla, İstanbul\'dan bütün akan suları arıtması bir şey ifade etmiyor. Marmara\'nın bir tarafından arıtılmış sular akarken, diğer tarafından aynı şey gelmiyorsa, bizim kıyılarımızın temiz kalma ihtimali yok\" dedi. Çevre için, şehirlerin hatta ülkelerin güçlerini birleştirmek zorunda olduğunu söyleyen Mevlüt Uysal, \" Henüz vakit geçmemişken, Marmara henüz o kadar kötü değilken, kısa yoldan geri dönüp tamamını temizleyebiliriz. Etrafının tamamı Mavi Bayraklı hale gelebilir. Onun için işbirlikleri önemli. Biz Marmara Belediyeler Birliği olarak, Marmara\'ya kıyısı olan belediyeler olarak, önce yapmamız gerekenleri masaya yatırıp, en güzel şekilde yaparsak, arkasından gerekli kurumları devreye sokarak, kirliliğe müdahaleyi sağlarsak, bir adım sonrasında da biz bunu sağlarız\" şeklinde konuştu.

\"DENİZİN PIRIL PIRIL HALE GELMESİ HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR\"

Aynı toplantıda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da Türkiye nüfusunun 3\'te 1\'inin Marmara bölgesinde yaşadığını hatırlatarak,\" Çok önemli bir üretim bölgesi. Sanayi bölgesi. 22 Milyon insan yaşıyor burada. Bu denizin pırıl pırıl, tertemiz bir hale gelmesi hepimizin boynunun borcudur\"dedi.

BURSA\'NIN YENİ BAŞKANI DA KONUŞTU

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, \" Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi marifetiyle, Marmara Denizinin atık sularla kirletilmemesi için kent merkezinde ciddi manada tesisler yapılmış. Yüzde 95\'ler mesafesindeyiz ama gerçekten bu işin köyünden kentine varana kadar, her ücra köşede gerekli tedbirlerin alınıp en kısa zamanda bütün sıkıntının, bütün problemin bitirilmesi gerekiyor\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Toplantıdan detaylar

- Karaosmanoğlu, Aktaş ve Uysal\'ın kürsü konuşmaları

