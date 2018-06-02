Yeni başkanı seçmek için bir araya gelen Fenerbahçelilere LGS tepkisi

T24 Haber Merkezi
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yeni yönetiminin de seçileceği Olağan Seçimli Genel Kurul, bugün saat 10:30’da başladı. Genel kurulun, binlerce öğrencinin geleceğini etkileyecek Lise Geçiş Sınavı’yla aynı güne denk gelmesi ise velilerin tepkisini çekti.
Genel kurulun gerçekleştiği Şükrü Saracoğlu Stadı’nın hemen yanında bulunan Kenan Evren Lisesi’nde sınava gören öğrencilerin velileri, sarı lacivertlilerden gelen tezahürat ve yuhalama seslerinin sınıflara kadar ulaştığını belirterek Fenerbahçelilere tepki gösterdi.