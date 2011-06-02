-YENİ BAŞKANDAN İLK DEMEÇ ANKARA (A.A) - 02.06.2011 - Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, yargının iş yükünün ağır olduğunu, ama çalışmayla bu yükün altından kalkacaklarını belirterek, ''bir, iki sene içerisinde Yargıtaydaki bütün dosyaları eritmek için çalışacaklarını'' söyledi. Kaynak, Yargıtay Başkanlığına seçilmesinin ardından yeni makamında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yargıtay Başkanlığına seçilmesi nedeniyle çok heyecanlı olduğunu söyleyen Kaynak, ''Bütün duygularımın en üst noktasındayım'' dedi. Yargıtay'ın 143 yıldır adalet dağıtımıyla ilgilenen bir müessese olduğunu belirten Kaynak, ''Biz, adalet dağıtımını en objektif şekilde yapmak üzere burada bulunuyoruz. Adalet dağıtımını yaparken insan haklarına saygılı, demokratik ilkelere bağlı, Atatürk ilkelerine ve inkılaplarına bağlı olarak bu işi yürütüyoruz. Ulu önderin göstermiş olduğu yolda çağdaş hukuk seviyesine çıkmak için çaba harcıyoruz. Bütün bu çabamız Yargıtayın daha ileriye götürülmesi, ülkemize daha yararlı olmasıdır. Yaptığımız hizmet millet adına verdiğimiz bir hizmettir'' diye konuştu. Bir gazetecinin ''Yargıtay Başkanlığı için aday olup sonradan 'aday zaten belli' diyerek vazgeçen Yargıtay 11. Dairesi eski Başkanı Ersan Ülker'in basına yansıyan bu eleştirilerini nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusu üzerine Kaynak, ''Seçim bittikten sonra bizde yeni bir sayfa, beyaz bir sayfa açılır. Bütün arkadaşlara bir beyaz sayfa açılmıştır, hep beraber yargı hizmetini götüreceğiz'' dedi. Yargıtay'da uzun yıllardır ilk kez birinci turda bir başkanın seçildiğinin anımsatılması üzerine Kaynak, bunun arkadaşlarının sevgisinden kaynaklandığını söyledi. ''Başkan seçilmeyi bekliyor muydunuz'' sorusuna da Kaynak, ''30 senedir Yargıtay'da görev yapıyorum. Tetkik hakimliği, üyelik ve başkanlık olarak 30 senedir buradayım. 30 sene görev yaptığım bu yerde arkadaşlarımın bana teveccühü, bana sevgisinden dolayı bunu bekliyordum. Kısa zamanda da sonuçlandı. Bu sonuçlanmadan sonra da yargı hizmetini daha hızlı götürmek için elimizden gelen her çabayı sarf edeceğiz.'' Bir gazetecinin ''Yargıtay'da bir ceza dairesindeki dosya görüşmesi sırasında yeni üyelerle eski üyeler arasında kavga yaşandığı yönünde basına haberler yansıdı'' demesi üzerine Kaynak, ''Yeni üye, eski üye şeklinde bir ayrım yapmıyoruz. Yeni üyeler de Kurum'un bir üyesi oldular, hepsi aynı, eşit oldu. Biz bu arkadaşlarla birlikte bir bütünlük halinde kaynaştırarak, yargı hizmetini en ileri seviyeye götüreceğiz'' diye konuştu. Yargının iş yüküne ilgili sorular üzerine Kaynak, ''Yargının yükü ağır, ama biz bu yükün altından kalkacağız, çalışmamızla kalkacağız. Siyasi irade de yargıda bir değişiklik yaptı, Anayasa'da bir değişiklik yapıldı, referandum yapıldı. Yeni bir Yüksek Hakimler Kurulu teşekkül etti. Bunlar yeni üyeler seçtiler, seçilen bu üyelerle biz bu iş yükünün altından da kalkmaya çalışacağız, inşallah çok kısa bir zamanda, bir, iki sene içerisinde Yargıtaydaki bütün dosyaları eritmeye çalışacağız'' dedi.