Yeni başkan için nefesler tutuldu

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, New York'un Manhattan bölgesindeki bir okulda oyunu protestolar eşliğinde kullandı. Trump'ın oy kullanacağı binanın girişinde toplanan göstericiler "New York senden nefret ediyor" sloganları attı. Demokratların başkan adayı Hillary Clinton da New York'un Chappagua semtinde sandık başına gitti.

Oy verme işleminin devam ettiği ülkenin doğu kıyında sandıklar TSİ 03:00'te kapanacak. Ülke geneline ilişkin ilk tahmini sonuçların da sandıkların kapanmasının ardından gelmesi bekleniyor. Son yapılan kamuoyu araştırmalarına göre Trump ve Clinton'ın neredeyse başa baş gittiğini gösteriyordu.

İlk sonuç

ABD'nin kuzeydoğusundaki New Hampshire eyaletinin küçük bir köyü olan Dixville Notch'da yerel saatle gece yarısından hemen sonra yapılan oylamada Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton 4 oy alırken rakibi Donald Trump'a ise sandıktan 2 oy çıktı. Üçüncü başkan adayı olan Gary Johnson 1 oy alırken, 8'inci bir seçmen ise yeni adayların hiçbirine oy vermeyerek, seçmen kağıdının üzerine Cumhuriyetçi Parti'nin eski adaylarından Mitt Romney'in adını yazdı.

ABD'nin Kanada sınırına yakın Dixville Notch köyü, 1960 yılından bu yana geleneksel olarak seçim sandıklarının ilk açıldığı yer olarak biliniyor. Ülke için temsili bir sonuç yansıtmayan Dixville Notch'ta 1960'lardan bu yana Cumhuriyetçilerin adayı çoğunluğun oylarını alıyordu. Ancak 2008 yılında Başkan Barack Obama köylülerin çoğunluğunun oylarını almayı başarmıştı.

Clinton: Bölünme ya da uzlaşma

Demokrat Parti’nin başkan adayı Clinton, Philadelphia'da katıldığı son seçim toplantısına siyaset ve şov dünyasının ileri gelenlerini davet etti. Clinton, konuşmasında seçim kampanyasının ülkeyi kutuplaştırdığına değinerek uzlaşma ve işbirliği mesajları verdi. Eski Dışişleri Bakanı "Seçim kampanyasının bu derece acımasız bir biçim almasından dolayı çok üzgünüm. Bu bölünmeyi aşmak zorundayız” diye konuştu. Clinton, ABD başkanlık seçimlerinde açık bir seçimin söz konusu olduğundan bahsetti ve seçmenlerin "bölünme ya da uzlaşma” arasında bir karar vereceğini belirtti.

Trump: Sahtekârlık yılları bitiyor

Trump ise Clinton'ın uzlaşmacı tutumunun aksine son seçim mitinglerinde saldırgan bir tutum tercih etti. ABD'ye ilişkin kasvetli bir tablo çizen milyarder, politikacıları da sahtekârlıkla suçladı. Şimdiye dek siyaset sahnesinde hiçbir görev almamış olan Trump, rakipleri ile uzlaşmaya hazır olmadığının işaretlerini verdi. Seçimlerde belirleyici olacak eyaletlerdeki maraton turu ile Trump, seçmenlerinin mevcut politikalardan hoşnutsuzluğunu tırmandırmayı seçti.

Trump, pazartesi akşamı New Hampshire'daki seçim mitinginde "sahtekârlık yıllarının" sona yaklaştığını söyledi. Seçmenlerine "Yolsuzluk yapan bir politik sınıf tarafından yönetilen bir Amerika mı istiyorsunuz?” diye soran Trump "Ülkemizin kan kaybetmesine sebebiyet veren medya ve siyasi elitlerin hezimet vakti gelmiştir” diye konuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/AP/BD/GA/HS