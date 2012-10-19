Yeni Başbakanlık binası için 3 bin ağaç mı kesildi?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP, MHP ve BDP’nin desteğine rağmen, Atatürk Orman Çiftliği ( AOÇ) için Meclis araştırması açılanmadı.

TBMM Genel Kurulu’nun dünkü oturumunda MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, AKP’lilere, “2 bin 500-3 bin adet ağaç kesildiği söyleniyor” dedi. Önerge sahibi CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 46 hektarlık alanın birinci derecede sit alanından üçüncü dereceye düşürüldüğüne dikkat çekti ve “Atatürk Orman Çiftliğinin tam kalbinde Başbakanlık sarayı yapılmaktadır” dedi.

CHP’liler, “AKP’nin çiftliği” diye sataşınca genel kurulda tansiyon yükseldi. Karşılıklı sataşmalar sürerken AKP’den Ankara Milletvekili yerine Karabük Milletvekili Osman Kahveci konuşunca CHP’li Levent Gök, “Bu partinin Ankara milletvekilleri nerede acaba? Atatürk Orman Çiftliği'ni konuşuyoruz, karşıma Karabük Milletvekili çıkıyor” diye sataşınca söz düellosu başladı.

TBMM Genel Kurulu’nda dün Meclis araştırması önergesi reddedilen AOÇ görüşmelerinin tutanaklara yansıyan bazı bölümleri şöyle:

'46 hektarlık alan üçüncü derecede sit alanına düşürüldü'

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök: Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 10 Ağustos 2011 tarihli kararla 46 hektarlık alan, birinci derece sit alanından üçüncü derece sit alanına düşürülmüştür. 7 hektarlık alanı birinci dereceden üçüncü derece sit alanına tekrar düşürmüştür. Başbakanlık hizmet binası yapılmak üzere TOKİ'ye devredilmesiyle ayrı bir hukuki boyut kazanmıştır. Bu alan tam Atatürk Orman Çiftliğinin ciğeri olarak bilinen bir yerde bulunmakta ve halktan kaçırılarak bir inşa yapılmaktadır.

AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın: Biz temel atma töreni yapmıyoruz, açılış yapıyoruz.

CHP'li Gök: Bu yer seçilirken Atatürk Orman Çiftliği niçin seçilmiştir? Görüldüğü gibi, Atatürk'ün mirası bizzat Başbakanlık tarafından ve ciddi oranda tahrip ve yağma edilmektedir.

BDP Şınak Milletvekili Hasip Kaplan: AKP'den önce çiftlik hâline getirilmiş yani Atatürk Orman Çiftliği kurulduktan sonra, vasiyetle de hazineye geçtikten sonra, gelen her hükûmet çiftliği çiftlik olarak kullanmış hakikaten. Başlamışlar…

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: En çok da AKP'nin çiftliği oldu ama bu dönemde.

'TOKİ imparatorluğu'

BDP'li Kaplan: Hakikaten TOKİ imparatorluğu ayrı bir olay. Ama sit denince TOKİ için transit anlamına geliyor. Ne sınır tanıyor ne imar tanıyor ne vasiyet tanıyor ne hazine tanıyor ne planlama tanıyor. TOKİ, buldozer gibi girdiği yere her şeyi yapıyor. Yani, mimar mühendis odaları bu konuda duyarlılık çağrısı yapmış, imza kampanyaları açmış, diğer kurumlar dava açmış, TEMA ağaçlarla ilgili bir sürü çalışma yapmış. Ve "Köylü milletin efendisidir." sözü döne dolaşa "TOKİ milletin patronudur." sözüyle özdeşleşmeye başlamış. Burada, bu kadar şey yapıldıktan sonra, ee Başbakan da bir küçük Beyaz Saray yapacakmış, yapabilir. Ankara'ya da bir soralım mı, halka bir soralım mı, burada yaşayan insanlara? Yok. Ama Atatürk Orman Çiftliğinde daha farklı şeyler de var. Bunun araştırılmasında yarar yok mu arkadaşlar? Var.

'Emanete bir çok iktidar hıyaneti'

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır: Bugün, Atatürk'ün emanetine, zannediyorum, yalnız bu İktidar değil birçok iktidar ihanet etmiştir; amaç dışı kullanım anlamında söylüyorum. Ankara'nın her yerinde Başbakanlık binası yapacağımız veya başka amaçlar için kullanacağımız çok önemli, değerli araziler bulunabilir ama ormancıların elinden Atatürk'ün emaneti olan, o Çiftliğin bir parçası olan o 460 dönümlük alanın alınması doğru olmamıştır, bu İktidara yakışmamıştır arkadaşlar. Şimdi, orada 40-50 dönümü böyle yerin dibine girecek şeklide kazdınız, çok sayıda ağaç kestiniz. 2.500-3 bin adet ağaç kesildiği söyleniyor. Yazık, değerli arkadaşlar. Ormanları korumak…

'1939’dan 1994’e kadar yüzde 40’ı satıldı'

AKP Karabük Milletvekili Osman Kahveci: Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluşundaki arazisi 55.538 dekardır. Çiftliğin arazi kayıpları olarak, 1939 yılından 1994 yılına kadar arazinin yüzde 40'ı çeşitli şekillerde satılmak suretiyle kaybedilmiştir. Bunların başında, 10 bin dekarlık arazi Millî Savunma Bakanlığına, 12 bin dekarlık arazi de hazine, Makina Kimya ve Türk Hava Kurumu gibi çeşitli kurumlara satılmıştır.

'Son 10 yılda geçmiş yılların 4 katı ağaçlandırıldı’

Atatürk Orman Çiftliğinin diğer alanlarının da yeşillendirme çalışmaları devam etmektedir. 1925-2002 yılları arasında toplam 4.500 dekar alan ağaçlandırılırken, 2002-2012 yılları arasında -on yıl içerisinde- bunun 4 katı, 18.500 dekar arazi ağaçlandırılmıştır. Son on yılda ağaçlandırılan alan geçmiş yılların 4 katıdır.

Evet, biz Atatürk'ün mirasına böyle sahip çıkıyoruz. Yıllardır çıplak, boş, çöp yığınları, efendim, moloz yığınları hâline gelmiş Atatürk Orman Çiftliği, usulüne uygun olarak, vasiyetine uygun olarak ağaçlandırılıyor, modern hâle getiriliyor ve botanik bahçesiyle birlikte, ilk defa, ülkemizde olmayan millî bir botanik bahçesi kurulma süreci yaşanıyor.

CHP'li Gök: Sayın Başkanım, tabii, birkaç ay önce, Ankara metrosuyla ilgili bir araştırma önerge verdik, onun üzerinde ben konuştum, AKP'den karşıma bir Rize milletvekili çıktı. Yani bu partinin Ankara milletvekilleri nerede acaba? Atatürk Orman Çiftliğini konuşuyoruz, karşıma Karabük Milletvekili çıkıyor ve Orman Genel Müdürlüğü…

AKP Karabük Milletvekili Fahrettin Poyraz: Ne kadar ayıp bir şey, sen mi belirleyeceksin kimin konuşacağını ya! Ne kadar büyük saygısızlık.

CHP'li Gök: Şimdi, ibretle izleyin bakalım, Sayın konuşmacının genel müdürlük yaptığı yerde, az önce Sayın Şandır'ın da söylediği gibi tam 3 bin ağaç katledilmiştir. Siz neyi savunuyorsunuz? Neyi savunuyorsunuz? Tam 3 bin ağaç! (AKP sıralarından gürültüler)

CHP'li Gök: Orası AKP'nin tapulu mülkü değildir.

AKP'li Kahveci: Sayın Başkan, sataşma…

BAŞKAN - Yeterince bu konuyu siz söylediniz, Sayın Gök de söyledi. Siz yeterince de açıklık getirdiniz Sayın Kahveci.

CHP'li Gök: Her yeri otobana çevirdi Büyükşehir Belediyesi.

AKP'li Poyraz: Dinle… Dinle…

AKP'li Kahveci: Orman Genel Müdürlüğü olarak, Bakanlık olarak şu anda dünyada ağaç diken ilk üç ülkeden birisiyiz. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bunu kimse…

CHP'li Gök: Sen Çiftlikten bahset, Çiftlikten...

CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin: Önce kestin, yok ettin…

BAŞKAN - Lütfen… Lütfen…

AKP’den CHP’ye: sana mı kaldı Atatürkçü olmak

AKP'li Kahveci: Türkiye'de, dünyanın bütün ülkelerinde altyapı yapılırken bir doğal doku az veya çok tahrip olur.

CHP'li Gök: Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyorsun! Nerede Atatürkçüler, nerede? Nerede Atatürkçüler?

AKP Grupbaşkanvekili Ayşe Nur Bançekapılı: Sana mı kaldı Atatürkçü olmak? Sen kimsin?

(CHP sıralarından gürültüler)

CHP'li Gök: Atatürk'ün hibe ettiği yeri katlediyorsunuz.

AKP'li Kahveci: Orman Genel Müdürlüğü dikti. Ağaç da keser, bu ormancılığın geleceği açısından da zorunludur.

CHP'li Gök: Neyi kabul edemiyorsun sen, neyi? Ağaçları katletmişsin sen orada, neyi savunuyorsun? Utanmadan savunuyorsun bir de!

AKP Bilecik Miletvekili Fahrettin Poyraz: Sen kimsin, sen kimsin ya? Terbiyesizlik yapma, terbiyesizlik yapma! Haddini bil, haddini!

Başkan: Sayın milletvekilleri, lütfen sakin olunuz.

Mehmet Şandır: Ara verin...

Turan’dan CHP’lilere: Babanızın malı sanki Atatürk

AKP İstanbul Milletvekili Bülent Turan: Babanızın malı sanki Atatürk.

BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken: Ara verin Başkanım.

CHP'li Gök: Evet, gördük, Atatürkçülüğünüzü gördük.