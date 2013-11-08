Yeni Başbakanlık binası havadan böyle görüntülendi

Atatürk Orman Çiftliği’nde Orman Genel Müdürlüğü arazisine inşa edilen yeni Başbakanlık binasını havadan görüntülendi.

‘Beyaz Saray’ veya ‘Pentagonu modeli’ olarak da adlandırılan yeni Başbakanlık binasında inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Kaba inşaatı bitirilen binanın ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Söğütözü’ndeki 150 dönüm arazi üzerinde, Selçuklu mimarisine uygun olarak inşa edilen yeni Başbakanlık binasının 3 katlı olması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı gibi birden çok girişi bulunan yeni bina, yaklaşık olarak 650 milyon liraya mal olacak.

Türkiye’nin siyasi tarihine 75 yıl boyunca tanıklık eden, tam 29 başbakan ve 61 hükümete ev sahipliği yapan Başbakanlık binasının da yeni binanın tamamlanmasının ardından müzeye dönüştürülmesi planlanıyor.

Türkiye’nin en iyi korunan ve en güvenli kamu kurumlarından biri olması beklenen yeni Başbakanlık binası, bomba, füze gibi balistik silahlara, kimyasal ve nükleer saldırılara karşı korunaklı olacak. Yeni binanın eksi 2’nci katına doğal afetlerde kullanılmak üzere "Kriz Merkezi" kurulacak.

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