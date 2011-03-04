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Dünya

YENİ BAŞBAKANDAN TAHRİR'DE SÖZ KAHİRE (A.A)

04 Mart 2011 16:15

-YENİ BAŞBAKANDAN TAHRİR'DE SÖZ KAHİRE (A.A) - 04.03.2011 - Mısır'da istifa eden Başbakanı Ahmed Şefik'in yerine dün atanan İsam Şeref, gösterilerin yapıldığı Tahrir Meydanı'na geldi. Askeri konvoy eşliğinde meydana gelen Şeref, öncelikle devrim "şehitlerini" selamladı. Şeref, kalabalığa hitabında "taleplerini yerine getirmek için" elinden geleni yapacağını söyleyerek, Tahrir Meydanı'na "meşruiyet kazanmak" için geldiğini belirtti. Mısır'ın yeni atanan Başbakanı Şeref, protestoculara, güvenlik güçlerinin halka hizmet etmesini istediğini de söyledi.

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