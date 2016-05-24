Yeni Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 'görevi kötüye kullanma' suçunda ceza indirimi teklif etmişti

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı yeni kabinede Yeni Başbakan Yardımcısı olarak görev alan AKP Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak, 2010 yılında rüşvet alan görevlilerin hapse girmesini önleyecek ‘görevi kötüye kullanma’ suçunda cezaların indirilmesi için Meclis'e yasa teklifi vermişti.

Refah Partisi’nden AKP’ye…

54 yaşında ve Kahramanmaraş doğumlu olan Kaynak, 1981 yılında İmam Hatip lisesinden, 1985 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Kaynak daha sonra ODTÜ Kahramanmaraş MYO’nda öğretim görevlisi görevinde bulundu ve serbest avukatlık yaptı.

Siyasete 1987 yılında Refah Partisi’nin Maraş İl Sekreterliği ile giren Kaynak, 1989-1999 yılları arasında Belediye Meclis Üyesi, Belediye Başkan Yardımcılığı ve Belediye Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. 1999 yılı Ocak - Nisan ayları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yaptı.

1999-2001 tarihinde bir şirketler grubunda genel koordinatörlük yapan Kaynak, daha sonra 23. ve 25. Dönem AKP Maraş milletvekili olarak seçildi. Kaynak, TBMM Adalet Komisyonu Üyesi, Parlamenterler arası Bahreyn Dostluk Grubu Başkanlığı ve Muhsin Yazıcıoğlu Kazası Araştırma Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2011-2015 yılları arasında Adalet Bakanı Yardımcılığı yaptı. Halen BM Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi (IACA) Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 26. Dönem TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyon Başkan vekili olan Kaynak aynı zamanda AKP Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesidir.

Evli ve beş çocuk babası olan Kaynak, orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

'Görevi kötüye kullanma' suçunda ceza indirimi teklif etmişti

2010 yılında ‘görevi kötüye kullanma’ suçunda cezaların indirilmesiyle rüşvet alan görevlilerin hapse girmesini önleyecek yasa teklifini sunmuştu. Kaynak’ın sunduğu teklif, ‘görevi kötüye kullanma’ suçunda ceza alan kamu görevlilerinin bu suçtan dolayı hapse girmelerini de fiilen olanaksız hale getirirken, yasa maddesindeki ‘kazanç’ ifadesi çıkartılarak yerine kapsamı daha geniş olan ‘menfaat’ kelimesi konulduğu için, kapsamı bu çerçevede genişletilen “görevi kötüye kullanma” suçunda cezaların büyük ölçüde indirilmesini öngörüyordu.