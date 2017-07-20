Yeni Başbakan Yardımcısı Fikri Işık görevi Numan Kurtulmuş'tan devraldı

Kültür Bakanlığı'na getirilen Numan Kurtulmuş, Fikri Işık'a Başbakan Yardımcılığı görevini teslim etti.

Çankaya Köşkü'nde yapılan devir teslim töreninde konuşan Kurtulmuş, 'FETÖ'nün ABD'nin terör raporunda yer almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kurtulmuş, "Önünde sonunda ABD, hem FETÖ konusunda hem PYD/PKK konusunda bizim söylediğimiz noktaya gelecek. Bunu, bizim söylediğimiz noktaya gelmekte olduklarının bir işareti olarak kabul ediyoruz" dedi.

Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Dünyanın neresinde böylesine bir terör örgütü devletin imkanlarını kullanarak darbe teşebbüsünde bulunursa bu örgütün bütünü tam manasıyla bir terör örgütü olarak ilan edilir. Terör örgütü olarak ilan etmemeleri eksikliktir. Türkiye'deki darbe teşebbüsüne dikkat çekmeleri ve bunun arkasında FETÖ'nün olduğuna ilişkin görüşleri Türkiye'nin söyledikleri tezler konusunda haklılıklarını bir kez daha ortaya koyuyor. Biz, görüşlerimizi anlatmaya devam edeceğiz"

"Siyasetin doğası gereği"

Görev değişimlerinin siyasetin gereği olduğunu belirten Kurtulmuş, "Kendisi siyasetin hükümetin içerisinde bulunan bir arkadaşımız. Kendisine yardımcı olmak için hazırız, kendilerine üstün. Siyasette bu tür görev değişimleri siyasetin doğası gereğidir. Mühim olan Türkiye'nin ortak hedeflerinde güçlü bir şekilde bulunabilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Bayrağı devralıyoruz"

Yeni Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da AKP'nin iktidara geldiğinden bugüne kadar Türkiye'de büyük değişimlere imza atmış bir hareket olduğunu anlattı.

"Bu kadronun içinde yer almak hepimiz için onur ve bahtiyarlık" diyen Işık, şunları kaydetti.

"Şahsım olarak 25 Aralık 2013 tarihinde, 17-25 Aralık sürecinin arkasından Bakanlar Kurulu'nda yer almak benim için büyük bir onur ve bahtiyarlıktı. Bugüne kadar başarıyla hizmet eden değerli başbakan yardımcımızdan bayrağı devralıyoruz. Kendisi, duruşuyla, meselelere hakimiyeti, engin tecrübesiyle ama en önemlisi dava adamlığıyla her zaman örnek aldığımız, sevdiğimiz bir büyüğümüz."

"Çıtayı yükseltmek birinci önceliğimiz"

"İnsan hayatında gerçekten 'ben halkıma, milletime bu hizmeti yaptım' diyebilmek için önemli fırsatlardır" diyen Işık, "Sayın Başbakan Yardımcımızdan böyle bir görevi devralmak benim için büyük bir sorumluluk. Çıtayı aşağı düşürmemek mümkünse yukarı çıkarmak, bu bizim birinci önceliğimiz. Kendisinin bilgisinden, biriminden ve tecrübesinden herzaman istifade edeceğiz. Kendisine yeni görevinde de Allah'tan muvaffakiyetler de diliyorum.""