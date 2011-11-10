Yeni Başbakan Lukas Papadimos

T24

Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas'ın başkanlığında yapılan siyasi liderler toplantısının ardından yapılan açıklamada, toplantıya katılan liderlerin önerisi üzerine, Cumhurbaşkanı Papulyas'ın Lukas Papadimos'a hükümeti kurma görevi verdiği bildirildi.Avrupa Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcılarından olan Papadimos başkanlığında oluşturulacak yeni hükümetin görevinin 26 Ekim kararlarının ve bunlarla ilgili ekonomi politikasının uygulanması olacağı belirildi.Yeni hükümetin yarın yarın saat 14.00'da yemin edeceği açıklandı.