Yeni Kültür Bakanı Çelik, tüm bürokratlardan istifa mektubu istedi

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, bakanlığı devralmasından sonra yaptığı ilk işlerden birisi üst düzey bürokratların istifasını almak oldu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin dışında tüm bürokratlar istifasını verdi. Çelik'in bürokratların istifasını almasına karşın bazı isimlerle çalışmaya devam edebileceği belirtiliyor.

Yeni Bakan Ömer Çelik’in talimatı üzerine dün bürokratları toplayan Bakanlık Müsteşarı Özgür Özaslan istifalarını istedi. Bunun üzerine Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürler, Bakan danışmanları, Müsteşar Yardımcıları istifa mektuplarını gönderdi.

Radikal gazetesinden Ömer Şahin'in haberine göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin istifa metni göndermedi. “Şu an itibariyle görevimin başındayım” diyen Bilgin, İstanbul ’da olduğunu henüz Bakan’la bir araya gelmediğini ve brifing vermediğini söyledi.