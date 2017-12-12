Yeni atanan öğretmenlere Midyat’ın tarihi yerleri tanıtıldı

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Midyat ilçesine bu yıl atanan öğretmenlere ilçenin taihi mekanları gezdirilerek ilçe hakkında öğretmenler bilgilendirildi.

Midyat Eğitim Bir-Sen Temsilciliği tarafından ilçe merkezi ve köylerde görev yapan bu yıl atanan 130 öğretmene yönelik \'Şehir kimliğini tanıma\' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında ilçenin tarihi ve turistik yerleri gezdirildi. Gezi programınına katılan öğretmenlere şehrin dinsel, kültürel ve sanatsal özellikleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Ülkenin dört yanından Midyat’a atanan öğretmenlere ilçeyi tanıtmayı, medeniyetlerin beşiği Midyat’ın din, dil ve kültür mozaiğin anlatmayı amaçladıklarını belirten Midyat Eğitim Bir-Sen Temsilcisi Hüseyin Yücel, şöyle dedi:

\"Kendi tarih ve kültürümüze ayna tuttuğumuz bu tür gezi iklimleriyle güzel bir kültür alışverişinde bulunma imkanı yaratıyoruz. İlçemize gelen öğretmenlerimizi mutlu etmeyi, Midyat insanının samimiyet ve sıcaklığını aktarabilmeyi amaçladık ve bunda da başarılı olduk. Öğretmenlerimiz, bu sayede tarihi mekanları gezerek Midyat ilçesinin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin yanında hoşgörü ve kardeşlik atmosferini teneffüs etti. Tüm öğretmenlerimize bu kutsal görevlerinde başarı dolu uzun yıllar diliyorum.\"



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