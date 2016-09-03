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Yeni Asya: Yeniden yapılandırılması planlanan MİT'in başına Efkan Ala ve Ahmet Davutoğlu geçebilir

Erdoğan, "Bir hükümette zaman zaman bu tür değişiklikler olabilir" demişti

03 Eylül 2016 13:02

Yeni Asya gazetesi, Efkan Ala'nın İçişleri Bakanlığı görevini bırakmasıyla ilgili olarak kulis yazdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Efkan Ala kardeşimizle ilgili herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Bir hükümette zaman zaman bu tür değişiklikler olabilir" ifadesini hatırlatan gazete, "Erdoğan'ın bu konuşmasının öncesinde Ankara kulislerinde Ala'nın yeniden yapılanarak ikiye ayrılacak MİT'in yurtiçi bölümünün başına getirileceğinin konuşulduğu belirtildi. Kulislerde MİT'in dışişlerine bakan bölümünün başına da Ahmet Davutoğlu'nun isminin geçtiği iddia ediliyor" ifadesini kullandı.

Ala'nın yerine TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında, cuntacı askerlerin bastığı TRT binasına giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu atanmıştı. 

Yeni Asya'nın "Efka Ala yeni MİT'te mi geliyor?" başlığıyla yayımlanan haberi şöyle:

İçişleri Bakanlığı görevinden istifa eden Efkan Ala hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Efkan Ala kardeşimizle ilgili herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Bir hükümette zaman zaman bu tür değişiklikler olabilir" dedi.

MİT'in Yurtiçi bölümünün başına geçebilir

Erdoğan'ın bu konuşmasının öncesinde Ankara kulislerinde Ala'nın yeniden yapılanarak ikiye ayrılacak MİT'in yurtiçi bölümünün başına getirileceğinin konuşulduğu belirtildi. Kulislerde MİT'in dışişlerine bakan bölümünün başına da Ahmet Davutoğlu'nun isminin geçtiği iddia ediliyor

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