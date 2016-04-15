Yeni Asya, Hürriyet'i yalanladı: Gazetemize baskın yapılmadığını sağır sultan bile duydu!

Yeni Asya gazetesi, "Jandarma komutanları için 'cemaatçi' algısı oluşturduğu gerekçesiyle incelemeye alınan Twitter hesabının IP'sinin, Yeni Asya'nın Ankara bürosundan çıktığı" yönündeki haberleri yalanladı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz tarafından yapılan açıklamada, "O 'haber'in asılsız, yalan ve iftira olduğunu Mısır'daki sağır sultan bile duymuşken Hürriyet duymamışsa takdirini kamuoyuna bırakıyoruz. Doğan Medya Grubunun yayın ilkeleri yalan ve iftira olduğu ispatlanan düzmece haberleri üstelik bayatladıktan sonra koymaya izin veriyor mu?" ifadeleri kullanıldı.

"Yeni Asya'nın Ankara bürosuna baskın yapıldı" iddiası, aralarında Sözcü, Hürriyet, Sabah, Star ve Yeni Şafak'ın da bulunduğu birçok gazete tarafından haberleştirilmişti.

Konuyla ilgili olarak Yeni Asya'da yer alan açıklama şöyle:

"Hürriyet ve Sözcü gazeteleri, dün yalanlanan "Yeni Asya'nın Ankara bürosuna baskın" haberini yeniden yaptı.

Sabah, Türkiye, Star ve Yeni Şafak gazetelerinde dün yayınlanan "Jandarma komutanları için 'cemaatçi algısı' oluşturan twitter hesabının adresi Yeni Asya gazetesinden çıktı. Yeni Asya'nın Ankara bürosuna baskın yapıldı" şeklindeki yalan haberi Hürriyet ve Sözcü bugün sitelerinden paylaştı.

Yeni Asya ile ilgili çıkan baskın haberleri, geçtiğimiz gün "Operasyon medyasından Yeni Asya'ya iftira" başlıklı haberle yalanlanmıştı. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, yandaş medyanın yaptığı haberini bir gün sonra tekrar yapan Hürriyet'e Twitter hesabından şöyle tepki gösterdi:

O haber"in asılsız, yalan ve iftira olduğunu Mısır'daki sağır sultan bile duymuşken Hürriyet duymamışsa takdirini kamuoyuna bırakıyoruz. Doğan Medya Grubunun yayın ilkeleri yalan ve iftira olduğu ispatlanan düzmece haberleri üstelik bayatladıktan sonra koymaya izin veriyor mu?

Hürriyet'in yanı sıra Sözcü de bu haberi, yalanlanmasına rağmen bugün web sitesinden "Jandarma komutanları için 'cemaatçi algısı' oluşturan twitter hesabının adresi Yeni Asya gazetesinden çıktı. Gazetenin bilgisayarlarına el konuldu" diyerek yayınlandı.

O haberler dün yalanlanmıştı

30 Ağustos'taki Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) görüşülecek terfiler öncesi jandarma okulları ve bölge komutanlarını hedef alarak "manipülasyon" yaptığı öne sürülen bazı sosyal medya hesaplarıyla ilgili soruşturma başlatıldığı öne sürülen haberlerde, sözde paralelci olduğu tespit edilen 5 hesaptan birinin IP adresinin Yeni Asya gazetesinin Ankara temsilciliğinde çıktığı iddiası ortaya atılmıştı.

Söz konusu bu asılsız iddialar dün Operasyon medyasından Yeni Asya'ya iftira" başlıklı haberle yalanlanmıştı.