Yeni Asya GYY'si Güleçyüz: Enes Kara, tek adam rejimiyle demokrasiden iyice uzaklaşılıp ekonominin de bu hale gelmesi sonucu bunalıma giren gençlerimizin ibretlik bir örneği

Nur cemaatinin Yeni Asya kolunun yayın organı Yeni Asya gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, ailesinin zoruyla kaldığı Nur cemaatine ait evde gördüğü baskıları ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son veren Enes Kara'ya ilişkin olarak, "Enes Kara, AKP iktidarında cemaatlerin de dünyevîleşmesine ilaveten, 15-20 Temmuz sürecinin manevî hizmetlerde yol açtığı gerileme ve tek adam rejimiyle demokrasi ve hukuktan iyice uzaklaşılıp ekonominin de bu hale gelmesi sonucu boşluğa düşüp bunalıma giren gençlerimizin ibretlik bir örneği." düşüncesini dile getirdi.

Güleçyüz yazısında, "Enes Kara’nın derin bir inanç krizi ve ümitsizlik halet-i ruhiyesi içinde gerçekleşen intiharını, önyargılara dayanan tek taraflı suçlamalara, algı ve linç operasyonlarına konu ve malzeme yapmanın kimseye faydası yok. Ama bu yürek yakıcı olaydan herkesin çıkarması gereken çok önemli dersler mevcut. Enes’in dramı, kendi dünyasında sadece yakın arkadaşlarıyla paylaştığı bir inanç krizine girmiş olması. Sorularını çekinmeden sorabileceği bir ortam bulsaydı ve tatminkâr cevaplarını alabilseydi böyle olur muydu? Zübeyir Gündüzalp’in “Teessür ve ıztırap karşısında kalpten bir parça kopsaydı, ‘Bir genç dinsiz olmuş’ haberi karşısında o kalbin atom zerratı adedince param parça olması gerekirdi” dediği yakıcı hal yaşanır mıydı?" yorumunu yaptı.

Güleçyüz şu ifadeleri kullandı:

"İstemediği bir okul ve evde iyice bunalıma giren Enes’in daralan ruhunu, zoraki tahsil ettiği ve derslerindeki başarısızlığı “Notlarım berbat” diyerek ifade ettiği branştaki kronik sorunlar, emeğe saygı gösterilmemesi, gelecek kaygısı ve umutsuzluk iyice bezdirmiş.