Yeni Asya gazetesinin sahibi Mehmet Kutlular vefat etti

Nur Cemaati'nin önde gelen isimlerinden, Yeni Asya gazetesinin imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular vefat etti.

2020 yılında yüksek ateş ve zatürre sebebiyle hastaneye kaldırılarak tedavi gören Kutlular, uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Vefat haberini, Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, "Mehmet Kutlular Ağabeyin az önce gelen vefat haberini teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun" ifadeleriyle duyurdu.

Mehmet Kutlular kimdir?

Mehmet Kutlular, 1938 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. Aslen Çanakkale Biga'lıdır. 14 yaşına kadar Gönen’de kaldı. Daha sonra İstanbul'a geldi. 1957 yılında asker olduğu Manisa'da Said Nursi'nin yazdığı Risale-i Nur kitaplarıyla tanıştı. 21 Şubat 1970'te çıkan Yeni Asya Gazetesinin imtiyaz sahipliğini üstlendi.

Mehmet Kutlular, Türkiye’nin gündemine, “postmodern darbe” denilen 28 Şubat sürecinde (28 Şubat 1997) ge(tiri)lmişti. Askerî cenahtan birilerinin sesinin çok çıktığı ve “bin yıl süreceğini” belirttiği o süreçte yaşanan sert baskılar karşısında, “Marmara depremi” (17 Ağustos 1999) vesilesiyle Kutlular’ın verdiği “Deprem İlahî ikazdır” mesajı, bazı kesimleri ayağa kaldırmıştı… “Deprem İlâhî İkazdır” dediği için 276 gün hapis yatan Kutlular’a sembolik bir tazminat ödenmesine dair mahkeme kararı Yargıtay’dan döndü.

2001 yılında 2 yıl 1 günlük kesinleşmiş hapis cezasının infazı Metris Cezaevi'ne konuldu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 2001 yılında haksız yere hapis cezasına çarptırılan ve 276 gün hapis yatan Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kutlular’a “maddi ve manevi tazminat talebine” ilişkin Bakırköy 13. Ceza Mahkemesi’nin verdiği ‘kısmen kabul’ kararını bozdu.

1999 yılında Deprem ilahi ikazdır dediği için dönemin Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanan ve hakkında 2 yıl 1 gün hapis cezası verilen Mehmet Kutlular, kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımış, AİHM hapis kararını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Maddesi’ne aykırı bularak Türkiye’yi tazminata mahkûm etmişti. Hatıralarını ilk baskısı 2009 yılında yapılan İşte Hayatım adlı kitabında toplamıştır.