Yeni Asya: AKP inişe geçmiş durumda, toplum alternatif bekliyor

Nur cemaatinin Yeni Asya koluyla aynı adı taşıyan gazetenin genel yayın yönetmenliğini üstlenen Kazım Güleçyüz, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin “Büyük şehirlerden başlayarak bir dip dalga geliyor” ifadesiyle ilgili olarak "Merhum Demirel’in son görüşmelerimizden birinde 'Halk bir yerden sonra bıkıyor' diyerek işaret ettiği noktaya ulaştık veya eşiğindeyiz. AKP de inişe geçmiş durumda. Ve toplum alternatif bekliyor" dedi.

Kazım Güleçyüz'ün "Dip dalga" başlığıyla yayımlanan (21 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Kaya Ramada’daki Bediüzzaman panelinden sonra panelistlerle sohbetimiz sırasında 16 Nisan referandumundan bahis açılıp genel atmosfere dair izlenimler paylaşılırken, Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Yavuzyiğitoğlu bir dip dalganın gelmekte olduğunu söyledi.

Aynı tesbitini referandumdan beş gün önce birlikte çıktığımız Ruşen Çakır’ın Medyascope’unda yine tekrarladı. Ve haklı çıktı.

Abdülkadir Selvi de Hürriyet’teki köşesinde “Büyük şehirlerden başlayarak bir dip dalga geliyor” diye yazdı (19.4.17).

16 Nisan akşamı sonuçlar açıklanıp özellikle İstanbul ve Ankara’da hayır oylarının evet’lerden fazla olduğu ortaya çıktığında bu dip dalga açıkça görüldü.

1994’ten beri Erdoğan’ın “kale”si olarak bilinen İstanbul ve beraberinde yine o tarihten bu yana RP-AKP çizgisinin elinde olan Ankara’nın “düşmesi” Saray ve iktidar cenahında tam bir şok etkisi oluşturdu.

Bilhassa bu iki büyük şehirde hayırlar ağır basarken Türkiye genelinde evet'lerin az farkla da olsa önde gösterilmesi ise, izahı çok zor başka bir çelişki oldu.

Mızrağın çuvala sığmadığı bir çelişki.

İstanbul’da hayır’ların önde olduğunu herkes söylüyordu. Halkın nabzının attığı taksilerde, berber dükkânlarında ve kıraathanelerde hava o istikamette idi.

Havayı iyi kokladığını söyleyen eski AKP’li bakanlardan İdris Güllüce’nin de Başbakanın davetiyle kapalı kapılar ardında yapılan bir toplantıda “İstanbul’da hayır’lar önde” tesbitini dile getirdiği, kulis bilgisi olarak medyada yer almıştı.

Bu yöndeki öngörülerin temelsiz iddialar değil, gerçekçi tesbitler olduğu, sonuçlar belli olunca açıkça ortaya çıktı.

Gerçekten yeni bir dip dalga geliyor.

Selvi bu tesbitini aktarırken, Özal’ın inişinin 1989 yerel seçimlerinde büyük şehirleri kaybetmesinden sonra başlayıp hızlanarak sürdüğünü ifade ediyor.

Görünen o ki, AKP de o yola giriyor.

Merhum Demirel’in son görüşmelerimizden birinde “Halk bir yerden sonra bıkıyor” diyerek işaret ettiği noktaya ulaştık veya eşiğindeyiz. AKP de inişe geçmiş durumda.

Ve toplum alternatif bekliyor...