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Yeni Askerlik Kanunu neler getiriyor?

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni Askrlik Kanunu'na göre, Genelkurmay Başkanları artık sivil danışmanlarla çalışacak

03 Haziran 2012 21:27

Yeni Askerlik Kanunu Resmi Gazete'de yayınlandı. Artık Genelkurmay Başkanları, sözleşmeli olarak görev yapacak 10 sivil danışman çalıştırabilecek. Yeni kanuna göre, isimsiz ve imzasız ihbarlar inceleme için yeterli olacak, başlatılan disiplin soruşturmaları şikayet aranmaksızın sonuçlandırılacak.

Yeni kanun askeri mahkemelerde önemli değişiklikler getiriyor. Bundan sonra askeri hakimler, mali haklar ve diğer özlük hakları bakımından, sivil hakim ve savcılarla eşit olacak.
 
İsimsiz-imzasız ihbar ve şikayetler hakkında da mutlaka araştırma ve inceleme yapılacak. Şikayetten vazgeçilmesi, başlatılan disiplin soruşturmasını etkilemeyecek.
 
Kanunda yer alan askerlikle ilgili hükümler:
 
- İlk yoklama-son yoklama kaldırıldı
- Yoklamalar yıl boyu yapılacak
- Öğrenciler, 29 yaşını geçerlerse askere alınacak. 
- Askerliği, lise mezunu 3 yıl, üniversite mezunu 2 yıl erteleyebilecek. 
- Üniversite mezunları subay olabilecek
 
Yeni kanun, zorunlu askerlik hizmetini yapmamamış olanları da yakından ilgilendiriyor. Buna göre, üniversite öğrencileri mezun olana kadar askerlikten muaf olacak. Ancak 29 yaş sınırını geçenler öğrenci dahi olsa askere alınacak.
 
Yine 29 yaşını geçmemek kaydıyla, lise mezunları üç yıl, üniversite mezunları ise iki yıl süreyle askerlik görevini erteleyebilecek.
 
Yeni kanunda muvazzaf subayların mecburi hizmet süresi de 15 yıldan 10 yıla indirildi. Subay ve astsubayların doğum izni ise 10 gün olarak düzenlendi.
 
Yasayla, sivil hastaların GATA'dan yararlanma oranı da yüzde 5'den yüzde 10'a çıkarıldı. 
 

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