Yeni asgari ücret bugün açıklanacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı toplantıda, yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyeleri, bugün saat 09.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir araya gelecek.

Asgari ücret, 16 yaşından büyük bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi dahil brüt 638.70, net 503.26 YTL, 16 yaşından küçükler için brüt 540.60, net 432.97 YTL, kapıcılar için brüt 638.70, net 542.90 YTL olarak uygulanıyor. 35.44, 16 yaşından küçük işçiler için 107.63, kapıcılar için 95.81 YTL kesinti yapılıyor.

Asgari ücretten 16 yaşından büyük işçiler için bir Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 16 yaşından büyük işçiler için 776.02, 16 yaşından küçük işçiler için 692.64, kapıcılar için 776. 02 YTL ’yi buluyor.