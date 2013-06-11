Yeni asgari ücret açıklandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yılın ikinci 6 ayı için belirlenen rakamlar, 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak.

Buna göre, 1 Temmuz'dan itibaren asgari ücrete yüzde 4,4 oranında zam yapılacak. Böylece 16 yaşından büyükler için yılın birinci 6 ayında yüzde 4,1 artırılarak net 773,01 liraya yükselen asgari ücret, yılın ikinci yarısında yaklaşık 30 liralık artışla net 803 lira 68 kuruşa yükselecek. 16 yaşından küçükler için belirlenen net asgari ücret yaklaşık 27 lira artarak, net 700 lira 73 kuruş olacak.

Kapıcılar için uygulanan asgari ücret de 36 lira artarak, net 868,27 liraya yükselecek.

Asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren işverene maliyeti 16 yaşından büyük işçiler için bin 190,05 lira, 16 yaşından küçük işçiler için ise bin 22,29 liraya çıkacak.