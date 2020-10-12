Yeni araştırma: Ekonomi politikalarını başarısız bulanların oranı yüzde 60

Avrasya Anket'in kurucusu Kemal Özkiraz, YouTube hesabından akademisyenlerin görev aldığı Yöneylem Araştırma'nın anketini paylaştı. Türkiye'nin kötü yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 48,7 iken; ekonomi politikalarını başarısız bulanların oranı yüzde 60,1. Öte yandan "Önümüzdeki pazar günü milletvekili seçimleri olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda AKP'nin yüzde 8 puan kaybettiği ortaya çıktı.

Yöneylem'in 'Gündemetre' ismiyle Aralık 2019'dan bu yana anket paylaştığını belirten Özkiraz, verilerin hayli önemli olduğunu belirtti.

Türkiye kötü yönetiliyor diyenler yüzde 48

Ankete göre katılımcıların yüzde 48,7'si Türkiye nasıl yönetiliyor? sorusuna "Kötü" cevabını verdi. "Ne iyi ne kötü" diyenlerin oranı yüzde 17'de kalırken yüzde 30.2 oranında "İyi yönetiliyor" cevabı verildi. "Bilmiyorum" diyenlerin oranı ise 3.4'te kaldı.

Ekonomi politikalarını başarısız bulanların oranı yüzde 60

Anketin en çarpıcı kısımlarından biri de ekonomi politikalarına yönelik sorular ve verilen yanıtlar oldu. Ankete göre ekonomi politikalarını başarısız bulanların oranı yüzde 60.1 çıktı. "Ne başarılı ne başarısız buluyorum" diyenler 14.5, "Başarılı buluyorum" diyenler 20.7, "Bilmiyorum" yanıtını verenler ise 4.7 oranında kaldı.

Ankette öne çıkan sorular ve cevapları şu şekilde:

Türkiye başkanlık sistemiyle mi parlamenter sistemle mi yönetilmelidir?

Başkanlık sistemiyle yönetilmelidir - % 33

Parlanmeter sistemle yönetilmelidir - % 48.1

Bilmiyorum - & 18.9

Önümüzdeki pazar günü milletvekili seçimleri olsa kime oy verirsiniz?

AKP - % 30.7

CHP - % 24.8

HDP - % 10.5

MHP - % 7.7

İYİP- % 9.8

SP - % 1.1

GP - % 1.2

DP - % 2.7

KARARSIZ - % 4.5

OY KULLANMAYACAK - % 6.1

CEVAP YOK - % 0.3

Yukarıdaki verilere göre, kararsızlar dağıtıldığında iktidar partisi AKP'nin 8 puan kaybettiği ve en fazla % 34.4 oy alabildiği görülüyor.