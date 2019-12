-Yeni anayasada aktif olun ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, sendikalara seslenerek, ''Sürecin sonuna kadar aktif olun. Siyaset kesimi üzerindeki baskınızı sürdürün. Hiçbir parti burada yan çizemesin'' dedi. Memur Sendikaları Konfederasyonu Memur-Sen'in Uluslararası Anayasa Kongresi'nin ikinci günü, TOBB Konferans Salonu'nda devam etti. Kongrenin ikinci gün çalışmalarına katılan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, yeni anayasa yapılırken toplumun katılımının çok önemli olduğunu belirterek, Memur-Sen'e yaptığı çalışmadan dolayı teşekkür etti. Sendikaların bir toplantıyla yetinmemesi gerektiğini söyleyen Atalay, ''Sürecin sonuna kadar aktif olun. Siyaset kesimi üzerindeki baskınızı sürdürün. Hiçbir parti burada yan çizemesin. Çünkü 12 Haziran seçimi öncesi tüm partiler, en önemli unsur olarak topluma yeni anayasayı vadettiler. Şimdi hiç kimse bahaneler aramasın. Yıllar sonra bu defa Türkiye kendi sivil anayasasına kavuşsun'' diye konuştu. Atalay, bu dönemde bu fırsatın yakalandığını, siyasi partilerin değişik bahanelerle bu fırsatı heba etmemesi gerektiğini ifade ederek, siyaset kurumu üzerinde sivil toplumun etkisinin bu süreçte çok hayati önem taşıdığını vurguladı. Hükümet ve parti olarak yeni anayasayı seçim döneminde ve ardından da hükümet programında önemli bir yere koyduklarını anlatan Atalay, parti olarak bu konudaki kararlılıklarının en ileri seviyede sürdüğünü kaydetti. Anayasa çalışmasının önünü tıkayacak ifadelerden kaçındıklarını, çok hassas ve çok titiz bir çalışma içinde olduklarını söyleyen Atalay, yöntemle ilgili bu hassasiyetlerin herkes tarafından gösterilmesini istedi. AK Parti olarak süreçle ilgili her fedakarlığı yaptıklarını ve yapacaklarını kaydeden Atalay, Mecliste 326 milletvekiline sahip olmalarına rağmen Uzlaşma Komisyonuna diğer partilerle eşit sayıda üye verdiklerini hatırlattı. Atalay, ''Bu bizim açımızdan bir fedakarlıktır. Bu fedakarlıkları yapmaya devam edeceğiz. Bütün dileğimiz Türkiye bu defa bu hedefe ulaşsın. Bu dönem, AK Parti dönemi, pek çok konuda Türkiye'nin güçlendiği mesafe aldığı gibi, büyüdüğü gibi, yeni sivil anayasayı da yapma dönemi olsun. Biz bunu istiyoruz'' dedi. Kongreye katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de Türkiye'nin hiçbir demokratik döneme nasip olmayan büyük bir anayasa tecrübesine sahip olduğunu ve bu tecrübeleri olumlu yönde kullanması gerektiğini ancak bu kadar deneyime rağmen kalıcı ve toplumun büyük kesimini tatmin eden bir anayasa metnine ne yazık ki ulaşamadığını anlattı. Mevcut anayasada şu ana kadar 17 değişiklik yapıldığını anımsatan Çelik, ''Artık bu kumaş yama kabul etmiyor. Onun için bu, önümüzdeki son derece önemli bir fırsat. Türkiye tarihi bir fırsat yakaladı. Bu fırsatı kaçırmamalıyız. Bu fırsatı kaçırırsak gelecek nesillere büyük kötülük yapmış oluruz'' diye konuştu. Nasıl bir anayasa yapılacağı konusunu bilim insanları öncülüğünde ele alacaklarını söyleyen Çelik, bilim insanlarının öncülüğünde Türkiye'nin aydınlık yarınlara yürüyeceğini ifade etti. Çelik, ''Yeni anayasa nasıl olmalı: Her şeyden önce darbeci zihniyete fatiha okuyacak bir anayasa olmalı. Dünyadaki gidişatı ve gelişmeleri iyi okuyabilmeli. Türkiye'nin dinamizmine ayak uydurabilmeli. Türkiye'nin ufkunu açacak bir yapıya sahip olmalı. Yusuf Has Hacib'in tavsiye ettiği gibi yol alabilmek için yoldaşın iyi olmalıdır. Türkiye'nin yol alabilmesi için çağdaş, gelişen, bölgesinde etkin bir ülke olması için arkadaşının, yoldaşının yani anayasasının sağlıklı, çağdaş bir anayasa olması gerekiyor'' diye konuştu. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise Memur-Sen'in kamu çalışanları için toplu sözleşme ve grev hakkıyla, siyaset yasağının kaldırılmasını ısrarla takip ettiğini hatırlatarak, ''Toplu sözleşmeyi aldık ancak yasasını bekliyoruz. Sırada grev hakkımız ve kamu görevlilerine getirilen siyaset yasağının kaldırılması var'' şeklinde konuştu. Türkiye'nin altına imza attığı uluslararası anlaşmaların gereğini yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Gündoğdu, ''Dünyanın birçok ülkesinde hakim, asker, savcı sendikalı olabiliyor ama bizde, Genelkurmay, Milli Savunma Bakanlığı, TBMM ve Emniyet Genel Müdürlüğündeki sivil personel bile sendikalı olamıyor. Bu ayıplardan bir an önce kurtulmalıyız'' dedi.