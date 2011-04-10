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Dünya

YENİ ANAYASA KRİZDEN SONRA TRABLUS (A.A)

10 Nisan 2011 13:31

-YENİ ANAYASA KRİZDEN SONRA TRABLUS (A.A) - 10.04.2011 - Libya'da 2007'den bu yana hazırlanmakta olan anayasa projesinin, ülkenin içinde bulunduğu krizin sona ermesinin ardından halkın onayına sunulacağı bildirildi. Libya Parlamentosu Başkanı Muhammed Zvei, projenin kendilerine teslim edildiğini, bu projenin hukuki komiteleri tarafından inceleneceğini ve ardından projenin, yerel parlamentolarla temas kurabilen halk kongrelerine sunulacağını söyledi. Zvei, ülkedeki durum yatışınca halk kongrelerinin anayasa maddelerini tekrar gözden geçireceğini ve gerekli gördüğü değişiklikleri yapacağını belirtti. Seyfülislan Kaddafi, 21 Şubat'ta, genel halk kongresinin, yeni ceza kanunu ile basın ve sivil toplum için "özgürlük perspektifleri" sağlayan yeni yasalar hakkında karar vermek ve "anayasa üzerine bir diyalog başlatmak" için yakında toplanacağını açıklamıştı.

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