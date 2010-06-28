T24- Kırgızistan'daki geçici yönetimin lideri Roza Otunbayeva, ''anayasa değişikliğini öngören referandumla yeni anayasanın kabul edildiğini ve başında olduğu geçici yönetimin yasallaştığını'' söyledi.



Otunbayeva, oy verme işlemlerinin tamamlanmasından sonra düzenlediği basın toplantısında, referanduma katılımın yüzde 65 olduğunu ifade ederek, kesin sonuçların açıklanmasından yeni seçimlere kadar görev yapacak yeni hükümetin de 10 Temmuz itibarıyla belirlenmiş olacağını kaydetti.





Roza Otunbayeva, ''Kırgızistan'da yeni anayasa kabul edildi. Tüm zorluklara rağmen referandum gerçekleşti. Kırgızistan halkı ülkedeki (Asker) Akayev ile (Kurmanbek) Bakiyev'in otoriter klanlarını böylece sonlandırdı'' dedi.





Dış politikada üç aylık bir süre için herhangi bir değişiklik yapılmayacağını belirten Otunbayeva, önceliklerinin komşu devletlerle olan ilişkileri olduğunu bildirdi.





Kırgızistan'da meydana gelen olaylar sonucu 7 Nisanda iktidardan uzaklaştırılan Bakiyev'den sonra kurulan geçici yönetimin lideri Otunbayeva, anayasa mahkemesini kaldırdı ve meclisi feshetti. Geçici yönetim, kendisi için gerekli yasal zeminin oluşturulması, devlet başkanlığı sisteminden parlamenter sisteme geçiş sürecinin başlatılması gibi amaçlarla anayasa değişikliği için referandum kararı aldı.





MSK'nın, seçim sonuçları ve anayasa değişiklikleriyle ilgili olarak nihai açıklamayı bugün yapması bekleniyor.