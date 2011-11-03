Yeni Anayasa için çalışma usulleri belirlendi

T24- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun yaptığı toplantılar sonucunda, çalışma usullerine ilişkin 15 maddelik esasların belirlendiğini belirterek, görüş alma sürecini koordine etmek üzere siyasi partilerin önerdiği birer uzman ve meclis başkanlığının görevlendireceği en az bir uzmanın katılımıyla 5'er kişiden oluşan 3 teknik heyetin 15 Kasım'a kadar oluşturulacağını ve çalışmalarına başlayacağını bildirdi.





Çiçek, anayasa çalışmalarına ilişkin, basın yayın kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle Dolmabahçe Sarayı'nda, bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.



Sarayın Medhal Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Çiçek, siyasi partilerin uzlaşma komisyonuna üye vermesiyle 19 Ekim 2011 tarihinde Anayasa Uzlaşma Komisyonu olarak ilk toplantıyı yaptıklarını ve yeni anayasa sürecini resmen başlattıklarını belirtti.







Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun bugüne kadar başkanlığında 12 üyesiyle 4 toplantı yaptığını, alt komisyonun da 5 defa bir araya geldiğini bildiren Çiçek, ''Komisyonun yaptığı toplantılar sonucunda çalışma usullerine ilişkin 15 maddelik esaslar belirlendi'' dedi.





TBMM Başkanı Çiçek, şöyle konuştu:





''Görüş alma sürecini koordine etmek üzere siyasi partilerin önerdiği birer uzman ve meclis başkanlığının görevlendireceği en az bir uzmanın katılımıyla 5'er kişiden oluşan 3 teknik heyetin kurulmasına karar verildi. Teknik ekipler 15 Kasım'da tamamlanacak ve çalışmalara başlayacak. Birinci heyet siyasi partiler ile anayasal kuruluşları, ikinci heyet meslek örgütü ve sendikaları, üçüncü heyet de sivil toplum kuruluşları, dernek, vakıf ve cemaat temsilcilerinden gelen görüşleri inceleyecek. Katılım, veri toplama ve değerlendirme olarak ilk aşamayı 2012 Nisan ayı sonunda tamamlamayı planlıyoruz. Ancak yazılı görüşlerin 31 Aralık 2011 tarihine kadar komisyona iletilmesini rica ediyoruz. Çünkü teknik heyetlerin analiz edeceği görüşler anayasa uzlaşma komisyonu üyesi milletvekillerinden oluşacak ve her partiden birer milletvekilinin olacağı 3 farklı alt komisyon tarafından değerlendirecek. Alt komisyon üyeleri yapacakları değerlendirme soncunda uygun gördükleri kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini davet edip sözlü olarak da bilgi alacaktır.''