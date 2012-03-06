T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni anayasa için 100 öneri: Yargı bağımsız olmalı ama hesap da vermeli

Prof. Fuat Keyman’ın direktörlüğünde, 120 katılımcının katkısı ile hazırlanan raporda yargı, yasama ve siyasi parti seçim sistemi alanında yapılması gereken 100 reform önerisi sıralandı

06 Mart 2012 17:22

T24 - 120 akademisyenin katkı verdiği anayasa raporunda yargı bağımsızlığının korunması gerektiği belirtilirken aynı şekilde yargının da hesap verebilir olmasına vurgu yapıldı.

SABANCI Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) hazırladığı “Anayasa Platformu Aracılığı ile Türkiye’nin Denge ve Denetleme Sisteminin Güçlendirilmesi” başlıklı çalışma kamuoyuna açıklandı. Prof. Fuat Keyman’ın direktörlüğünde, Prof. Ersin Kalaycıoğlu, Prof. Ali Yaşar Sarıbay ve Prof. Mithat Sancar tarafından 120 katılımcının katkısı ile hazırlanan raporda yargı, yasama ve siyasi parti seçim sistemi alanında yapılması gereken 100 reform önerisi teker teker sıralandı.

 

HSYK’nın yapısı değiştirilmeli

 

Pakette Anayasa’nın yargı bağımsızlığını güvence altına alan 138 ve 139’uncu maddelerinin aynı şekilde yeni anayasaya aktarılabileceği desteklenen fikirler arasında yer aldı. Alman anayasasından ilhamla, 138. maddeye, “insan onuruna, temel hak ve özgürlüklere, uluslararası insan haklarına, çağdaş ve evrensel demokrasi ilkelerine göre hüküm verirler” şeklinde bir ekleme yapılıp yapılamayacağı tartışıldı. HSYK konusuna geniş yer ayıran İPM, hakimler ile savcıların ayrı kurulları olması gerektiğini belirterek şunu önerdi: “Yargı bağımsızlığının sağlanabilmesi için, savcıların hakimlerle aynı Kurul içinde yer alması uygulamasından vazgeçilmesi gerekmektedir. HSYK’nın yeniden yapılandırılmalı ve ayrı kurullar oluşturulmalı.”

 

Hakimleri halk da değerlendirmeli

 

İPM’nin önerilerinde yargı denetimineilişkin şu başlıklar yer aldı:

-Bir denetleme sistemi kurulacaksa bunu tayin ve terfileri yapan kurumdan başka bir kurum yapmalı.

-Adaletin arka planda kalmasına neden olduğu için, not sisteminden vazgeçilmeli.

-Disiplinle ilgili konular için bağımsız komisyonlar kurulmalı.

-Yargı kararları erişime açılmalı, internette açıklanırken altına isteyenlerin yorum yazabileceği bir bölüm konabilir.

-Halkın hakimleri değerlendirebilmesi için ilke, davranış, etik kodları belirlenmeli.

-Yargı kararları açık ve eleştirilebilir olmalı. Hesap verilebilirlik ve şeffaflık yargı üzerindeki müdahaleleri de görünür kılacaktır. Yargının belli bir zihniyetin egemenliği altına girmesi sonucunu doğuran her türlü düzenleme ve uygulama, yargının siyasallaşmasına, dolayısıyla tarafsızlığını yitirmesine yol açar.

-Duruşmalar görüntülü ve sesli olarak kayda geçmeli.

 

Prof. Fuat Keyman’ın direktörlüğünde, Prof. Ersin Kalaycıoğlu, Prof. Ali Yaşar Sarıbay ve Prof. Mithat Sancar tarafından 120 katılımcının katkısı ile hazırlanan rapor için tıklayınız

 

 

 

 

 

 

ETİKETLER

Anayasa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24