Yeni Anayasa çalışmalarında AKP: Bitti; CHP: Devam

Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmaları çıkmaza girdi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in açıklamasının ardından AKP, 'sürecin sona erdiğine' yönelik bir açıklama yaptı. Muhalefet partilerinin açıklamalarında ise sürecin sürdüğü ifade edildi.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu yolun sonuna geldi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in "Bu komisyonun yeni anayasa yapamayacağı anlaşılmıştır" çıkışının ardından, AKP'den yapılan açıklamada da "Komisyon fiilen sona ermiştir" denildi. Bu gelişmelerin ardından muhalefet, AKP'li üyelerin katılmadığı bir toplantı yaptı.

MHP Konya Milletvekili Faruk Bal'ın başkanlığında yaklaşık 1.5 saat süren toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Konya Milletvekili ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi Atila Kart, Cemil Çiçek'in, son iki toplantıda, taslak metinlerin kamuoyunun görüş ve önerilerine sunulması yönünde ara karar aldığını ve bunun kitaba dönüştürülmesini söylediğini ileri sürdü.

Çiçek'in "4 parti mutabık kaldığı takdirde, ben komisyonun sona erdirilmesi sorumluluğunu üstlenirim" dediğini iddia eden Kart, Meclis Başkanı'nın, 4 gün sonra, AKP'nin talebi doğrultusunda komisyon çalışmalarını sonlandırdığını savundu. "4 günde ne oldu da Meclis Başkanı karar değişikliği içine girdi?" diye soran Kart, "Çiçek, AKP Genel Başkanı'nın talimatlarına daha fazla direnemedi. Daha önce bunu tolere ediyordu ama artık daha fazla direnemedi. Emir ve talimatların gereği yapılmıştır" dedi.

Kart, komisyonun sona ermediğini; meşru, yasal ve anayasal varlığını halen koruduğunu da sözlerine ekledi.

Bal: Kirli oyun

'Komisyonun bir kirli oyun ile karşı karşıya kaldığını' söyleyen Faruk Bal ise TBMM Başkanı Çiçek'in de buna alet edildiğini dile getirdi.

Çiçek'in iradesiyle komisyonun dağılmasının siyaseten ve hukuken mümkün olmadığını kaydeden Bal, "AKP, 41 maddeyi bulan başkanlık sistemi teklifi ile uzlaşma komisyonundaki müzakerelerde takoz haline gelmiştir, uzlaşmayı engellemiştir" diye konuştu.

Yıldız: Süreci tüketinceye kadar devam

Komisyon üyesi, BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız ise anayasayı bitirmek isteyenlerin oldu bitti ile bu süreci kamuoyundan kaçırtmaya çalıştığını öne sürdü.

Yıldız, 3 parti biraraya gelerek bu toplantıyı yaptıklarını, AKP'li üyelerin hiç bir mazeret belirtmeden bu toplantıya katılmadıklarını belirterek, TBMM Başkanı Çiçek'in toplantıya tutanakçı dahi göndermediğini söyledi.

Yıldız, "AK Parti direkt olarak 'biz çekilmedik' demediği sürece, bu komisyon hayatiyetini devam ettirir. AK Parti 2. ve 3. toplantıya da katılmazsa 'biz Anayasa çalışmasından çekiliyoruz' demiş oluyor. Biz de o süreci tüketinceye kadar çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.