Yeni Amasyaspor-Kırıkkale Büyük Anadolu:3-1

Sinan HARMANCI / AMASYA,(DHA)

STAT: 12 Haziran

HAKEMLER: Tuğrul Akkoyun (xxx), Samet Kurt (xxx), Coşkun Yalçın (xxx)

YENİ AMASYASPOR: Ramazan (xx), Uğur (xx), Aslan (xxx), İmam (xx), Erdinç (xx) (Dk. 70 Adem Ercan) (xx), Resul (xx) Ünal (xx) Selim (xx) Sani (xxx) Emrah (xx), (Dk. 77 Vedat Aydın) (xx), Hakan (xxx) (Dk. 88 Muhammed Berat Çinpolat), (xx)

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR: İlker (xx) Hurşit (xx) Murat (x) Kartal (xx) (Dk.74 Uğur Kütük) (xx), Sıbonıso (xxx) Mustafa (xxx) Abdurrahim (xx) Bikoko (xx) Muharrem (xx) Engin (xxx) Buğra (xxx) (Dk. 45 Furkan Nurettin Kaya (xx)

GOLLER: Dk.43 Sani, Dk.85 Hakan, Dk.90+4 Aslan (Yeni Amasyaspor), Dk.90 Sıbonıso (Kırıkkale Büyük Anadolu)

SARI KARTLAR: Emrah Ergür, Selim Dağ (Yeni Amasyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 1’nci tur karşılaşmasında Yeni Amasyaspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor\'u 3-1 mağlup ederek kupada 2’nci tura yükseldi.

11’nci dakikada Yeni Amasyaspor’dan Emrah’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Sani’nin kaleye gönderdiği topu rakip kaleci kurtardı.

43’ncü dakikada orta sahadan sürdüğü topla ceza sahasına giren Sanı rakip kaleciyi de çalımlayarak topu boş kaleye yuvarladı. 1-0

85’nci dakikada Yeni Amasyasporda rakip ceza sahası dışından baskı sonrası kapılan ve ceza sahasında topla buluşturulan Hakan, topu rakip kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 2-0

90’ncı dakikada Kırıkkale Büyük Anadolu Sporda Sıboniso’nun ceza sahası dışından sert ve düzgün vuruşu rakip kaleci Ramazan’ın solundan ağlarla buluştu. 2-1

90+4’de Ceza sahası dışında topla buluşan Yeni Amasyasporlu Aslan Gök, kaleci İlker’i çalımlayarak topu boş kaleye yuvarladı. 3-1

Karşılaşma Yeni Amasyaspor’un 3-1’lik galibiyetiyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)