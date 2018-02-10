Yeni Altındağ Belediyespor - Bayburt Grup Özel İdare: 2 - 0

ANKARA,(DHA)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Yeni Altındağ Belediyespor konuk ettiği Bayburt Grup Özel İdare\'yi 2-0 mağlup etti.

Keçiören Aktepe Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmada hakem Erhan Kutlu düdük çaldı. Kutlu\'nun yardımcılıklarını Gökhan Çelik ve İsan Doğanlar yaptı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23\'üncü dakikada Barış Çiçek ve 69\'uncu dakikada Hüseyin Korkmaz kaydetti. Bu sonucun ardından Yeni Altındağ Belediyespor puanını 21\'e yükseltirken, Bayburt Grup Özel İdare ise 34 puanda kaldı.