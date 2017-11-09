Yeni aldığı av tüfeğini denerken kendini vurdu

Adana'da yeni aldığı av tüfeğini denemek üzere atış yaparken kazara kendini yüzünden vuran 51 yaşındaki Mehmet Fatih Özdemir, hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Koyuncu Mahallesi 8001 Sokak'ta meydana geldi. Birkaç gün önce İstanbul'dan ziyarete gelen Mehmet Fatih Özdemir, bir arkadaşının evinde oturuken, yeni aldığı pompalı av tüfeğini denemek için dışarı çıktı.

Yüzüne isabet etti

Arkadaşının otomobilindeki av tüfeğini ambalajından çıkartan Özdemir, fişekleri doldurup, havaya ateş etti. Bir el ateş alan silah, tutukluk yaptı. Özdemir, tutukluluk nedenini bulmaya çalışırken, silah birden ateş aldı, saçmalar yüzüne isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Özdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Mehmet Fatih Özdemir'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.