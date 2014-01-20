Yeni Akit'te 'tehlikenin göbek adı' Zekeriya Öz

Hükümete yakın yayın çizgisiyle bilinen Akit gazetesinin sağlık sayfasında yer alan ve göbek yağlanmasının tehlikelerine dikkat çekilen haberde, yolsuzluk soruşturmasının ardından hükümete yakın çevrelerin hedefi haline gelen Savcı Zekeriya Öz'ün fotoğrafının kullanılması dikkat çekti.

Radikal’de yer alan habere göre, Akit gazetesi, gündemdeki “yolsuzluk-yargı” tartışmalarına ilginç bir cepheden daha 'katkı' verdi. Gazetenin sağlık, ev ekonomisi ve dekorasyonu ile çocuk ve aile haberlerinin yer aldığı “Evim” sayfasında, “karın ve bel bölgelerindeki yağ birikmelerinin” tehlikesine dikkat çene bir haberde, savcı Zekeriya Öz’ün göbeğinin fotoğrafı kullanıldı. Savcı Öz’ün, kemerini tutarak pantolonunu çekerken görüntülendiği ve karın bölgesinin öne çıktığı fotoğrafın hemen yanına da sayfanın ‘imalı’ manşeti atıldı: Tehlikeli göbek!

Bir ayı aşkın süredir Türkiye gündemini belirleyen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını koordine eden ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilliğinden alınarak Bakırköy Savcılığı’na atanan Zekeriya Öz, Akit gazetesinin ‘Evim’ sayfasına da malzeme olmayı başardı. Genellikle sağlık ve aile haberlerine yer verilen sayfada bugün yer alan bir haberde Zekeriya Öz’ün ‘çok bilinen’ bir fotoğrafı, yüzü kadraja alınmayarak kullanıldı. Göbek, karın ve bel bölgesindeki yağ birikmelerinin tehlikesine dikkat çekilen ve “Tehlikeli göbek” başlığıyla verilen haberde Zekeriya Öz’ün fotoğrafının kullanılması dikkat çekti.

Akit editörleri bu kadarla da kalmadılar ve sağlık haberinin içindeki şu imalı sözleri, üstünü çizip vurgulayarak yayınladılar: “Gergin, öfkeli, stresli insan bütün gün yapıp ettiklerinin, kırıp döktüklerinin etkisiyle geceleri huzurlu uyuyamaz. Uyku düzeni bozulur. Göbeklenmenin, bel çevresi yağlanmasının önemli sebeplerinden biri de bu uyku düzeni bozukluğu…”