Yeni Akit'te çarpıtılan katliam fotoğrafının gerçek hikâyesi

Akit gazetesinin Madımak Oteli'nde çıkarılan yangında öldürülen insanlar için "Yanmadılar, vurularak öldürüldüler" haberine yanıt gecikmedi. Gazetede çıkan fotoğrafları belgesel fotoğraf kitabında yayımlayan fotoğrafçı Mehmet Özer, Akit'in yalan söylediğini, gerçekleri çarpıttığını sosyal medyada ifade etti.

ahaber.com.tr'de yer alan habere göre; Yeni Akit gazetesi, Sivas Madımak Oteli'nde ölenlerin kurşunlarak öldürüldüğünü iddia ettiği morg fotoğraflarını yayınladı. Gazete, Sivas Emniyet Müdürlüğü'nde kaybolduğu iddia edilen fotoğrafları "19 yıllık yalan" manşetiyle verdi. Fotoğrafların yanına "Hani yakılmışlardı? Bunlar kurşunlanarak öldürülenler" diye yazmayı da ihmal etmedi.

Ancak gazetede yayınlanan fotoğraflara 19 yıl önce kendi belgesel fotoğraf kitabında yer veren Mehmet Özer, konuyla ilgili Facebook'taki sayfasında açıklama yaptı. Özer'in bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Özer, Akit'te çıkan fotoğraflarını da paylaşarak altına şöyle yazdı:

"Akit gazetesi 19 yıllık yalan başlığıyla haber yayınladı. Haber Sivas'ta Madımak otelinde ölenlerin yanarak değil, kurşunla öldürüldüklerini ve bu fotoğrafların 19 yıl Sivas Emniyeti'nce saklandığını yazmaktadır. Bu fotoğrafları 19 yıl önce benim fotoğraflarımla birlikte SESİNİ YİTİREN ŞEHİR SİVAS" adlı belgesel fotoğraf kitabımda yayınladım. Bu kitap birinci Baskısını BİLAR'ın katkıları, ikinci baskısını Varyos yayınlarından üçüncü baskısı Çankaya Belediyesi tarafından yayınlandı ve fotoğraflar C. Murat Özcan ve Ali Eke Yılmaz'a aittir. Yani bunlar yeni bulunan fotoğraflar değil. Gazete en iyi bildiği işi yapmaya, yalan söylemeye devam ediyor. Diyor ki: "2 Temmuz gecesi Numune Hastanesi Morgu'na getirilen genç kıza ait cesetteki kurşun yarası açıkça görülüyor. Hastane morgunun mermer zemininde yatan cesedin, sol göğüs bölgesinden, tam kalp hizasından vurulduğu, tişörtünde açılan delikten yukarı doğru şerit halinde kan boşaldığı belirtiliyor." Genç kız diye bahsedilen Belkıs Çakır'dır. Sol göğüs bölgesindeki tişörtündeki delik ve kan izi dediği Belkıs'ın SAÇ ÖRGÜSÜDÜR. Varın siz bu Ramazan'da bu Müslümanların büyük yalanı neden yazdıklarını düşünün."