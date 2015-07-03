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Yeni Akit’in skandal Madımak manşetine CHP’den soru önergesi

‘Toplumu kutuplaştıran gazetelerin Basın İlan Kurumu tarafından desteklenmesinin gerekçesi nedir?’

03 Temmuz 2015 21:23

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Yeni Akit gazetesinin 2 Temmuz'da yayımladığı "Madımak" manşetini Meclis'e taşıdı. Akit'in 2 Temmuz Madımak Katliamı'yla ilgili manşetten verdiği "Müslüman'a Zulmün Adı Madımak" haberi büyük tepki toplamıştı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; Eren Erdem,  soru önergesinde, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na 4 adet soru yöneltti.

"Madımak katliamının anıldığı bu dönemde toplumsal barışı zedeleyecek bir biçimde AKİT gazetesinin 2 Temmuz günü attığı manşette "Müslümanlara zulmün adı Madımak" ifadesinde ve haber içeriğinde yer alan mezhepçi, ayrımcı bir dille yayın yaptığı görülmüştür" diyen Eren Erdem, TBMM'ye sunduğu önergesinde şu soruları yöneltti:

1- Aynı dile ve üslupla toplumu kutuplaştırdığı gerçeğine rağmen, bu gazete ve benzer gazetelerin, Basın İlan Kurumu ve özel şirketler tarafından ciddi biçimde desteklenmesinin gerekçeleri nedir?

2- Basın İlan Kurumu'nun, tiraja göre gazetelere dağıttığı reklamlar üzerinden, ilgili gazetelerin yüksek tiraj göstererek fazla gelir elde ettiği iddiaları doğru mudur?

3- Bu iddialar doğru ise, 24. dönemde hükümetiniz böyle bir istismara karşı ne gibi önlemler alınmıştır.

4- Gazetelerin "gerçek satış rakamları" ile Basın İlan Kurumu'na bildirilen rakamlar arasındaki farkın, hile yoluyla gerçekleştirildiği iddialarına yönelik olarak geçmiş dönemlerde yürütülmüş bir soruşturma söz konusu olmuş mudur?

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