Yeni Akit'e konuşan Adnan Oktar'ın ağabeyi: Kardeşime göre, 2-3 ay içinde harp olabilir

Adnan Oktar'ı tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde ziyaret eden ağabeyi Kenan Oktar, kardeşinin kendisinin tutuklanmasıyla ilgili, "2-3 ay içinde bazı olaylar, felaketler patlak verebilecektir. Depremden tut, harbe varıncaya kadar" dediğini söyledi.

Adnan Oktar'ın doktor ağabeyi Kenan Oktar, 21 Temmuz'dan beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan kardeşiyle Kurban Bayramı'nda açık görüşte bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Yeni Akit'e açıklamalarda bulunan Kenan Oktar, kardeşi Adnan Oktar'ın kendisinin tutuklanmasıyla ilgili, "2-3 ay içinde bazı olaylar, felaketler patlak verebilecektir. Depremden tut, harbe varıncaya kadar olaylar" dediğini söyledi.

Kenan Oktar, bunun üzerine, "Hocam, İstanbul'da deprem olacak mı? Ona göre kaçalım" diye sorduklarını da söyledi.

Kenan Oktar, kardeşinin "Bulunduğunuz ev sağlam mı? O zaman, o mübareğin bulunduğu şehirde deprem olmaz fakat o mübarek kişi şehirden çıktı. Olabilir de" dediğini aktardı.

"Biz onu imam mehdi olarak görüyoruz" diyen Kenan Oktar, şunları söyledi: "RTÜK demişti, ‘dini duyguları rencide ediyor' falan diye, ama esas dini kanaatte en büyük alim odur. Dinde en yüksek ilim sahibi hocamızdır."

Kenan Oktar, kardeşinin hakkındaki taciz, tecavüz iddiaları hakkında şunları söylediğini belirtti:

"Hocamız diyor ki, 'burada bizi tutukladılar, sonra polis gece yarısı bütün evlerden böyle durumu pek iyi olmayan seçilen bazı kadınları topladı, üzerine ellişer lira para verdi, sonra iftira attırdı. İşin ilginç tarafı da şu, hepsinin iftirası aynı' diyor."

Muhabirin, "Yani polisin, emniyetin Adnan Oktar'a iftira attığını iddia ediyor" sözleri üzerine Kenan Oktar, "Yani şimdi öyle demem biraz suç kapsamına girer" şeklinde cevap verdi.