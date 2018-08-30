Yeni Akit'den çocuk yaşta evliliğe destek: Batı'da 'genç evliler'e teşvik, bizde hapis!

Yeni Akit gazetesi bugünkü (30 Ağustos 2018) manşetinde 14 yaşındaki çocukların ebeveyin rızasıyla evlendirilmesini destekledi. Gazete, ABD'de aile kurumu oluşturmak ve nüfusu artırmak amacıyla evlenme yaşını 14'e düşürüldüğünü iddia ederek, çocuk yaşta yapılan evliliği 'genç evlilikler' diye kelimelendirdi.

Akit'in Faruk Arslan imzasıyla yayımlanan manşetinde, "ABD, Genç evlilere her ay 450 dolar yardımda bulunurken, Türkiye'de ailelerinin rızası ile evlenen genç çiftler 8-16 yıl arası hapisle cezalandırılıyor" dendi. Öte yandan söz konusu haberde, "Türkiye'de helal birliktelik için yuva kuran gençler cezaevlerinde çile çekiyor" yorumu yapıldı.

Çocuk yaşta evliliğe karşı çıkan mevcut yasanın 3 bin 800 aileyi 'mağdur' ettiğini ifade eden Akit, "Aileler yetkililerden bu yaraya merhem olmalarını bekliyor" dedi.

"Sefil bir hayata mahkûm ediliyor"

Almanya, İngiltere, Hollanda, Portekiz, Avustralya, Norveç gibi ülkelerde evlilik yaşının 14'e kadar düşürüldüğünün iddia edildiği haberde Türkiye'de ise 'eşlerinden' ayrı kalan 'kadınların' sefil bir hayata mahkum edildiği öne sürüldü.



Çocuk evliliğine karşı çıkanlara: Aile düşmanı

Akit , manşetten verdiği haberinde ise ' çocuk evliliği'ne karşı çıkanları "aile düşmanı" olarak niteleyen ifadelere yer vermişti.