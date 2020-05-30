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Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Tek partili sistem gereği, CHP’ye vasiyet edilen bir mal devlete verilmiş sayılır

30 Mayıs 2020 08:08

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün CHP’ye miras bıraktığı İş Bankası hisselerinin devlete ait olduğunu ifade ederek, “Tek partili sistem gereği, CHP’nin malı, doğal olarak devletin malı sayılır” görüşünü savundu.

“AK Parti iktidarı, artık bu riyakarlığı sonlandırmalıdır” diyen Karahasanoğlu, “Mustafa Kemal’in Ayasofya’yı müzeye çevirmesi doğru ise, Mustafa Kemal’in, Fatih’in vasiyetini iptal etme yetkisi var ise, ‘TBMM’nin de İş Bankası’ndaki CHP hisselerini iptal etme yetkisi var’ hatırlatmasını yapsınlar” ifadelerini kullandı.

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