Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Sevsinler sizin düşünce özgürlüğünüzü; “Amirallerimiz, bizi orduevinde çay içmeye çağırmışlar” mı diyelim?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, 103 emekli amiralin yayıladığı Montrö bildirisini eleştirdiği yazısında, söz konusu metni ‘düşünce özgürlüğü’ olarak değerlendirenlere tepki gösterdi. “Sevsinler sizin düşünce özgürlüğünüzü” diyen Karahasanoğlu, “Bildiri, bal gibi darbeye gidecek sürecin işaret fişeğidir” dedi. Karahasanoğlu, bildiride “endişe ediyoruz”, “kaçınılmalı”, “titizlikle sürdürme zarureti”, “bunalımlı”, “tehlikeli olaylar”, “risk”, “tehdit” kelimelerinin geçtiğini söyleyerek, “Amirallerimiz, bizi orduevinde çay içmeye çağırmışlar mı diyelim?” dedi.

Karahasanoğlu, yazısında, “CHP’liler.. İyi Partililer.. Hatta HDP’liler. İstedikleri kadar meşrulaştırmaya çalışsınlar. İstedikleri kadar, “Bu muhtıra değil. Emekli askerin muhtıra verdiği nerede görülmüş” desinler. Bildiri, bal gibi darbeye gidecek sürecin işaret fişeğidir. Darbeyi dillendirme amaçlı bir tehdittir. Bildiri, darbeyi normalleştirmeye çalışan, darbeye gidecek yolun taşlarının döşenmesidir” görüşlerini ifade etti.

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