Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Saadet Partisi’nin yeri, Millet İttifakı’nın değil Cumhur İttifakı’dır

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "Saadet Partisi ile CHP’nin kadroları, birbiriyle hiçbir zaman uyumlu değildir. Tam aksine AK Parti kadroları ile Saadet Partisi kadroları iç içe geçmişlerdir. Dolayısıyla Saadet Partisi’nin yeri, Millet İttifakı’nın değil Cumhur İttifakı’dır." görüşünü savundu.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze törenine köşesinde yer veren Karahasanoğlu, "Bu cenaze merasimine Ak Parti, MHP, CHP, SHP, Deva, Gelecek Partisi başta olmak üzere genel başkanlar ve birçok siyasetçi katılmış ise bu cenaze merasimi çok daha büyük bir özellik taşıyor demektir. Siyasi hayattaki hemen tüm partilerin genel başkanlarının katıldığı bir tören, Laik sistem açısından çok daha büyük bir önem kazanır. Bu törende dua edilmesi, laik sistemin iflası anlamına gelir tezi de, azgın Laikçiler tarafından pekala dillendirilebilinir." ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu şunları kaydetti:

"Benim kanaatimi biliyorsunuz, ben Yargıtay binasının açılış törenindeki duaya dahi destek verdim. Ama bir ay boyunca, sol medyanın o duayı Türk kamuoyuna, hatta dindar siyasetçilere bile tartıştırmasına engel olamadım/olamadık.

O dindar siyasetçilere, hangi tuzaklara düştüklerini hatırlatmak için, şimdi bu soruyu soruyorum: Asiltürk ağabeyin cenazesinde dua okumak, Laik sistem açısından doğru mudur?

Dindar siyasetçiler eğer dün, Yargıtay açılışındaki duaya şu veya bu gerekçeyle karşı çıktıysalar, bir cenaze törenindeki duaya da karşı çıkmaya hazırlıklılar demektir.

Oğuzhan Asiltürk beye tekrar Allah’tan rahmet dilerken, şu tespiti de yapmama izin verin. Dünkü cenaze töreninde Ak Parti’den onu aşkın temsilci varken, CHP’den benim görebildiğim kadarı ile Genel Başkan ve ona refakat eden bir ya da iki kişi vardı. Bu neyi gösterir?

Saadet Partisi ile CHP’nin kadroları, birbiriyle hiçbir zaman uyumlu değildir. Tam aksine AK Parti kadroları ile Saadet Partisi kadroları iç içe geçmişlerdir. Dolayısıyla Saadet Partisi’nin yeri, Millet İttifakı’nın değil Cumhur İttifakı’dır."