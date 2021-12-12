Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Özgürlükleri kısıtlayan yıllardır muhalefette olan CHP’den başkası değildi, iktidardakiler değil Kemal Bey

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "Özgürlükleri kısıtlayan yıllardır muhalefette olan CHP’den başkası değildi, iktidardakiler değil Kemal Bey" görüşünü savundu.

Karahasanoğlu yazısında, "Kılıçdaroğlu “hak ve özgürlüklerin anlamı”nı daha yeni öğrendiyse, hiç kusura bakmasın, hemen kendisini emekliye sevk etsin. Anayasaların güvence altına aldığı temel hak ve özgürlükler, 73 yaşında öğrenilecek hayatının sonunda anlaşılacak konular değildir çünkü. Kılıçdaroğlu kendisinin bulunmaz bir hintkumaşı olduğunu sanıyor olmalı ki, herkesin kendisine mecbur olduğunu, toplumun kendisini tercih etmekten başka bir çaresi olmadığını düşünüp, bu arada ben de onların istedikleri bir cumhurbaşkanı adayı profili çizmeye çalışayım diye, günübirlik yeniliklerle karşımıza çıkıyor." düşüncesini dile getirdi.

"Boşverin siz, 'muhalefetteki parti, özgürlükleri nasıl kısıtlayabilir' mavallarını"

Karahasanoğlu şunları kaydetti:

"Şu cümleye bakar mısınız: “İktidarlar bu ülkede birbirlerinin özgürlüklerini kısıtladı, birbirlerini ezdi, hep beraber el ele yaptık bu hataları. Oysa insan özgürlükleri basittir ve kolay anlaşılır konulardır, biz anlamak istemedik, hayatımın bu aşamasında zannedersem artık anlıyorum. Türkiye farklılıkları ve özgürlüklerinden korkan değil, bunları kutlayan bir ülke haline gelmelidir.” İktidarlar değil Kemal bey. Özgürlükleri kısıtlayan yıllardır muhalefette olan CHP’den başkası değildi. Boşverin siz, “muhalefetteki parti, özgürlükleri nasıl kısıtlayabilir” mavallarını.

Ak Parti, iktidara geldiğinin birinci yılında başörtüsü yasağını kaldıracağı taahhüdünde bulunmuştu Kaldırabildi mi? Hayır. Engelleyen, CHP’den başkası mıydı? Tabii ki darbeci generaller vardı, tabii ki darbesever mantıklı bürokratlar vardı. Ama mecliste olan sözcüleri CHP’den başkası değildi. Yasakların faillerini karambole getirip, gözlerden kaçırmak için, “hep beraber el ele yaptık bu hataları” diyor Kemal bey. Başörtüsü yasağını Ak Parti mi hayata geçirdi? Katsayı zulmünü yapan Ak Parti miydi? Ki; “el ele, birlikte yaptık bu hataları” diyor Kemal bey. Ki; sorumluluğu, kısmen de olsa kendi üzerinden atıp, Ak Parti’ye de suç yamamaya çalışıyor!

Kemal bey, ne kadar riyakârca bir söylem geliştirdiğini ispat için, adeta kendi ağzıyla şu itirafı da yapıyor. “Uçmak istiyorsak, kanatlarımıza ağırlık yapan şeylerle ilgili helalleşmeli, bu bagajları atmalı.” O zaman yapılacak iş belli. Hazır bagajlardan kurtulmak lazım denildiğine göre, CHP’nin din karşıtı Cumhuriyet gazetesinden Sözcü gazetesinden kurtulması gerekir.

Bu bagajları atıp, samimiyetini ispat etmeli.. Cumhuriyet gazetesi her gün din eğitimi veren okullara düşmanlık yaparken, Sözcü gazetesi her gün dindar insanlara iftira atarken, CHP bu bagajları terk etmiyorsa, onları şakşaklamaya devam ediyorsa, ağırlıkları taşımakta kararlı demektir. CHP, bir yandan din karşıtı Cumhuriyet gazetesi ile yol alırken, bir yandan dindar insanlara yobaz diye hakaret eden Sözcü gazetesine şakşakçılık yaparken, nasıl uçacak?