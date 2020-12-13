Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Oturduğunuz yerden, başkalarının çıktığı yağmur duası ile suya kavuşacaksınız buna bile itiraz ediyorlar

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma namazının ardından 'yağmur duası' edilmesine gelen eleştirilere yönelik, "Oturduğunuz yerden, başkalarının çıktığı yağmur duası ile suya kavuşacaksınız buna bile itiraz ediyorlar" görüşünü savundu.

Karahasanoğlu yazısında, "En mantıklı(!) açıklamaları da, yağmur duasına çıkılma tarihi için, 'Meteoroloji zaten yağış bilgisi vermiş'miş! Sanırsınız ki yaz aylarındayız.. Yağmur yağması pek muhtemel olmayan bir mevsimdeyiz.. Tam da yağmur duasına çıkılacağı günlerde, Meteorolojinin de önceden yaptığı açıklamada, yağış bilgisi verilmişmiş! Kışın, meteorolojinin bilgisine ne gerek var ki? Eylül geçti, Ekim geçti. Kasım geçti.. Doğru dürüst yağmur görmemişiz.Yağmur duasına çıkıyoruz.. Gerçekten de yağmur da, yağıyor.." düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "Hatta duaya çıkılacağı açıklandıktan sonra yavaştan yavaştan yağışlar başlıyor.. Laikçi jakobenler 'Yok yok. Meteoroloji zaten önceden söylemişti' diyorlar.Varsayalım öyle olsun.. Varsayalım, duamızla yağmadı yağmur. Sorun yok... Yağmur için kimseden para istemeyeceğiz ki. Ama İstanbul, susuzlukta 1990’lı yılların başlarındaki CHP’li döneme geri döndüğünde, 'Yalova’dan tankerle su getireceğiz' çözümü ile karşımıza çıkarsanız.. Bu millet yüzünüze tükürür, şimdiden söyleyelim.." ifadesini kullandı.