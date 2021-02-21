Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Ne imiş? “Merkez Bankası’ndaki rezervler erimiş”miş, sanki o rezervleri babaları kazandırmış

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında muhalefet partisi CHP2ye ilişkin eleştirilerde bulundu. “Ne imiş? “Merkez Bankası’ndaki rezervler erimiş”miş. Sanki o rezervleri babaları kazandırmış” diyen Karahasanoğlu, AKP iktidara geldiğinde Merkez Bankası rezervinin yaklaşık 20 milyar dolar olduğunu belirterek, “AK Parti iktidarında 130 milyar dolara kadar çıkan rezerv, bir miktar indi ise bunun hesabını sormak, rezervi 20 milyar dolarla teslim edenlere mi düşer?” diye sordu.

“Bu konu bir yana… Merkez Bankası’ndaki rezervlerin, gerektiğinden yüksek tutulmasının, ülkeye bir faydası olmadığı eleştirilerimizi daha önce de yapmış olduğumuz için; 130 milyar doların azaltılmasını daha önce de önerdiğimiz için; doları 8.5 TL’ye kadar çıkaranların oyunlarının bozulması için değişik tarihlerde değişik değerlerde o rezervin TL’ye çevrilmesi, çok akıllıca bir ataktı” diyen Karahasanoğlu devamında şunları kaydetti:

“Berat Albayrak da bunu yapmıştı. CHP kafası, o tarihte buna da karşı çıkmıştı. Ama bugün itibari ile.. Merkez Bankası’nda boş boş duran dolar, 7.5 TL’den, 8 TL’den, bir kısmı da 8.5 TL’den TL’ye çevrildi ise, şimdi o dolar, 6.95’e indi ise, şurada Merkez Bankası’nın kârı açık değil mi? Ama bunu anlayacak CHP’de kafa nerde? Nato kafa, nato mermer.”

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