Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Ne ateşkese güvenelim ne Rusya'ya inanalım

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşesinde İdlib’de Türk askerlerinin şehit olmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Moskova’da Rusya devlet başkanı Vladimir Putin ile imzaladığı ateşkese ilişkin görüşlerini ifade etti.

“Ne ateşkese güvenelim. Ne Rusya’ya inanalım” diyen Karahasanoğlu, “Tedbirlerimizi alalım. Oyunun büyük olduğunu bilelim. Her an, sözlerini çiğneyebileceklerini göz önünde tutarak, oradaki varlığımızı sürdürelim” uyarısında bulundu.

“Ateşkes metni ile alakası olmasa da, sivillerin geri dönüşümü ile ilgili cümleler de 3 madde arasına konulmamış olsa da, metnin giriş cümleleri arasında yer aldı” diyen Karahasanoğlu, devamında, “Türkiye, birincisi yeni göç dalgasına muhatap olmaması için tedbirlerin alınması, ikincisi de Türkiye’de bulunan göçmenlerin Suriye’ye geri dönüşü konusundaki tezlerini, Rusya’ya kabul ettirdi” ifadelerini kullandı. Karahasanoğlu, “Bizim, daha başka ne isteğimiz vardı ki?” diye sordu.

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